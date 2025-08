30 lipca Ryanair ogłosił, że wstrzyma loty do Bergerac, Brive i Strasburga. Jak podaje "The Sun", linie lotnicze przekazały w oświadczeniu, że decyzja o zamknięciu tras do tych miast wynika z decyzji rządu francuskiego o zwiększeniu podatku lotniczego.

Ryanair wycofuje się z kilku lotnisk we Francji

"Niedopuszczalne jest, że tak duży kraj europejski, jak Francja pozostaje w tyle za resztą Unii Europejskiej. Ruch lotniczy jest nadal niższy niż przed pandemią COVID-19 z powodu nadmiernych podatków i kosztów bezpieczeństwa nałożonych przez rząd, które sprawiają, że wiele regionalnych linii lotniczych we Francji staje się nieopłacalnych, zwłaszcza zimą" - przekazał dyrektor handlowy Ryanair Jason McGuinness. "The Sun" dodaje, że zdaniem McGuinnessa, wszystkie te posunięcia dotkliwie odbiją się na lokalnej turystyce i poziomie zatrudnienia w rejonie.

Kolejne posunięcia Ryanair

Ryanair poinformował też, że tej zimy zmniejszy liczbę dostępnych miejsc na głównych lotniskach we Francji, które obsługuje. Linie lotnicze twierdzą, że liczba dostępnych miejsc na połączeniach do Francji tej zimy zmniejszy się o 13 proc., przy czym odwołanych zostanie 25 regularnych lotów, a łączna liczba miejsc pasażerskich wyniesie 750 tys.