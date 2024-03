Majówka 2024 może trwać aż 5 dni, jeżeli uda nam się ją dobrze zaplanować. Jako że 1 i 3 maja, które są dniami wolnymi od pracy, wypadają w tym roku w środę i piątek, wystarczy wziąć 1 dzień urlopu na 2 maja. Gdzie najlepiej spędzić tych 5 dni wolnych? Oto najgorętsze kierunki zagranicznych podróży na majówkę 2024.

Reklama

Majówka 2024 w zasięgu ręki i na każdą kieszeń

W Polsce w maju nie zawsze możemy liczyć na piękną pogodę. Dlatego też nieodmiennie od lat w długi weekend majowy ogromną popularnością cieszą cię słoneczne kraje na południu Europy. Jak wynika z analizy serwisu Kiwi.com, Polacy najczęściej wybierają się do Hiszpanii, Włoch i Grecji. Można też wybrać się nieco bliżej, dzięki czemu będziemy mieli więcej czasu na odpoczynek czy zwiedzanie.

Reklama

Koniecznie choć raz w życiu trzeba odwiedzić stolicę Czech. Praga to idealna miejscówka na majówkę. W maju pogoda jest tu idealna, jest słonecznie, ale nie upalnie, co sprzyja spacerom po Złotej Uliczce, ulubionym miejscu zakochanych par, moście Karola czy Zamku na Hradczanach. Wiosną kwitną tu drzewa wiśniowe, zielenią się też zamkowe ogrody. Warto także zafundować sobie rejs po Wełtawie.

Reklama

Niedaleko mamy też do jednego z najpiękniejszych miast w Europie, malowniczo położonego nad Dunajem. Budapeszt słynie m.in. z Zamku Królewskiego, bazyliki na placu św. Stefana czy wspaniałego wina. Wieczorami, przy kieliszku wybornego tokaju, odpoczniemy w jednej z licznych restauracji serwujących potrawy tradycyjnej, wyrazistej kuchni węgierskiej.

Majówka 2024. Wszystko, co najlepsze i najdroższe

Tradycyjnie ulubionym kierunkiem Polaków są Włochy. Nie można nie odwiedzić Rzymu, choć 5 dni na zwiedzanie Wiecznego Miasta położonego na Siedmiu Wzgórzach to trochę mało. Wiosną możemy się za to spodziewać niższych cen w hotelach niż w sezonie wakacyjnym. Choć w Rzymie sezon trwa cały rok, możemy się także spodziewać mniejszych tłumów w takich miejscach, jak Koloseum, Panteon czy starożytne Forum Romanum.

Polecamy także Mediolan, włoską stolicę mody i luksusu. Warto przejść się uliczką pełną butików najsłynniejszych projektantów mody i marek biżuteryjnych, nawet jeśli niespecjalnie stać nas na takie zakupy. Tutaj naprawdę znajdziecie wszystko, co najlepsze… i najdroższe. Nie zapominajmy o zabytkach, takich jak zapierająca dech w piersiach z wrażenie XIV-wieczna katedra, bazylika San Simpliciano czy zamek Sforzów.

Słoneczną aurę i śródziemnomorski klimat zapewni nam także Barcelona. Plażowanie to jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania Stolica Katalonii. Trudno byłoby nie odwiedzić jeden z najsłynniejszych zabytków świata, pozostający w budowie od ponad 140 lat, czyli bazylikę Sagrada Família.

Miasto zakochanych i stolica tulipana

W zestawieniu nie mogło zabraknąć miasta zakochanych, stolicy światowej mody, historii i sztuki. Paryż przyciąga miliony turystów przez cały rok i nawet w maju nie możemy liczyć na to, że nie natkniemy się na tłumy. Za to wyjątkowo pięknie w blasku wiosennego słońca wyglądają wtedy rozliczne paryskie zabytki. Tego miasta nie poznamy w 5 dni, ale na pewno poczujemy jego klimat. Zdążymy "zaliczyć" Luwr, spojrzeć na Łuk Triumfalny, wspiąć na wieżę Eiffla czy zachwycić majestatycznym Pałacem Wersalskim. Warto wybrać się także na rejs po Sekwanie z przewodnikiem.

Jeżeli kogoś przytłacza nagromadzenie zabytków i dzieł sztuki we Francji, może się wybrać na łono natury. Do Amsterdamu, a stamtąd na przejażdżkę tak modnym w Holandii rowerem po okolicy. Zdążymy w ten sposób zwiedzić nie tylko liczne zabytki czy średniowieczne fortyfikacje, ale przede wszystkim mnóstwo kolorowych ogrodów kwiatowych, pokrytych niczym kwiatowym dywanem rozkwitającymi tulipanami we wszystkich odcieniach. Nie bez powodu Holandia nazywana jest "światową stolicą tulipana".