Jak się okazuje, niejeden, a nawet kilka milionów turystów wpadło na to, żeby w ubiegłym roku odwiedzić województwo śląskie. Do dziś uważane przez wielu za region stricte przemysłowy, który straszy dymiącymi kominami i zdewastowanymi familokami. Błąd i to duży.

Ponad 5 mln turystów, ponad 5 mld zł przychodu

W 2023 r. województwo śląskie odwiedziło ponad 5 mln turystów, przekazał w wywiadzie dla portalu ŚLĄZAQ Adam Wawoczny, prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Prezes ŚOT, która obchodzi właśnie 20-lecie swojego istnienia, podkreślił, że od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej województwo śląskie dzięki turystyce zyskało miliardy złotych. W samym tylko ubiegłym roku było to ok. 5,8 mld zł przychodu.

Realne zyski mają z tego niemal wszyscy. "Na turyście zarabia chyba każdy. Zarabia piekarz, sklepikarz, hotelarz, restaurator, przewoźnik, przewodnik turystyczny. A na podatkach zarabia też samorząd" – podkreślił Adam Wawoczny.

"Województwo śląskie jest regionem kompletnym"

Prezes ŚOT Adam Wawoczny zdaje sobie sprawę, że województwo śląskie wciąż nie jest kojarzone z turystyką. W rozmowie z serwisem slazag.pl przypomina jednak, że dzięki funduszom europejskim obiekty turystyczne w regionie zostały zrewitalizowane, mogły się dzięki temu lepiej promować i stworzyć lepszą ofertą turystyczną.

"Województwo śląskie turystycznie jest regionem kompletnym. Można jeździć na nartach, można się wspinać na skałkach na Jurze, można pływać na kajakach najbardziej meandrującą rzeką w Polsce, czyli Rudą. Mamy zamki piastowskie, pałace, Szlak Orlich Gniazd, Beskidy. Cały rok można spędzić bardzo aktywnie lub też wypoczywając bardziej leniwie. W naszym województwie jest wszystko" – stwierdził prezes Wawoczny.

Na Śląsku rzeczywiście można znaleźć wszystko. Jest Szlak Zabytków Techniki ze Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, jest wspaniały Beskid Śląski na czele z Baranią Górą, liczne ogrody botaniczne, np. w Mikołowie, pałace, świadectwo dawnej świetności Górnego Śląska czy wspomniany Szlak Orlich Gniazd.