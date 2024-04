Pałac Wielkiego Mistrza w Valletcie na Malcie, symbol władzy Zakonu Joannitów na Starym Kontynencie, po wieloletnim okresie drobiazgowej renowacji został udostępniony publiczności.

Monumentalny gmach ze wszech miar godny jest polecenia nie tylko miłośnikom historii i zabytków. Powstały w 1571 r. barokowy pałac na placu Św. Grzegorza był pierwszym budynkiem, który powstał w Valletcie, stolicy Malty, określanej mianem pierwszego miasta w Europie, które powstało według projektu urbanistycznego. Przez wieki był siedzibą Wielkich Mistrzów Zakonu, mówi się także, że to w tym miejscu zrodził się naród maltański.

W czasach panowania Brytyjczyków na Malcie pałac był ośrodkiem władzy generalnego gubernatora, w 1921 r. stał się siedzibą pierwszego konstytucyjnego parlamentu Malty. Do 2015 r. odbywały się w nim sesje lokalnego parlamentu, po czym Pałac Wielkiego Mistrza stał się siedzibą prezydenta Malty.

Czas i losy odcisnęły na nim swoje piętno, dlatego też w 2019 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu drobiazgowych i niezwykle kosztownych, opiewających na kwotę 40 mln euro, prac konserwatorskich. Była to przełomowa inwestycja, jako że pałac od 1571 r. nie przechodził żadnego większego remontu. Od 2019 r. był on także wyłączony dla publiczności.

Turyści i zwiedzający mogli zapoznać się z zaledwie 4 z 17 państwowych pokoi, zbrojowni na parterze, głównej klatki schodowej oraz części korytarza.

Tego oczy turystów jeszcze nie widziały

Po renowacji można już zwiedzać wcześniej niedostępne sale państwowe, używane do administracji parlamentu, jak np. biuro spikera, salę poświęconą Republice Malty z portretami dotychczasowych prezydentów tego śródziemnomorskiego kraju.

Umożliwiono również dostęp do oranżerii i zbrojowni, a także trzech korytarzy w stylu piano nobile wokół dziedzińców pałacu i dziedzińca księcia Alfreda.

Renowacja pałacu zakładała także przywrócenie pierwotnej funkcji wielu jego przestrzeniom. W dawnej izbie parlamentu odtworzono pałacową zbrojownię. Do życia przywrócono również Uccelliera, czyli salę, w której trzymano egzotyczne ptaki, a w której w czasach nam bliższych mieściło się biuro spikera.

Ze względu na rozmach, a także zachowanie historycznego ducha, cały projekt renowacji Pałacu Wielkiego Mistrza jest uznawany za najbardziej ambitny projekt kulturalny we współczesnej historii Malty.

Wyjątkowe atrakcje, wystawy i wydarzenia

Pałac Wielkiego Mistrza należy do największych atrakcji Malty. Rocznie odwiedza go 200 tys. ludzi, a szacuje się, że po renowacji przyciągnie on dodatkowych 100 tys. miłośników historii i sztuki.

Bez wątpienia zauroczy ich swoją architekturą i stylowymi wnętrzami. Znajdą tu coś dla siebie także koneserzy sztuki. W salach państwowych mogą się zapoznać z imponującymi kolekcjami wśród których jest wizualna narracja Wielkiego Oblężenia z 1565 r. namalowana przez Matteo Perez d'Aleccio, jedyny kompletny i nienaruszony zestaw słynnych XVIII-wiecznych francuskich gobelinów zatytułowanych "Les Teintures des Indes", późnobarokowe iluzjonistyczne malowidła sufitowe z XVIII w., będące odzwierciedleniem wielkość Wielkich Mistrzów czy galeria portretów różnych władców Wysp Maltańskich, poczynając od przybycia Rycerzy św. Jana na Maltę aż do dzisiaj.

Do końca maja w Pałacu Wielkiego Mistrza na Malcie można się także zwiedzać wystawę na temat roli kobiet w obrębie basenu Morza Śródziemnego. To wydarzenie kulturalne odbywa się w ramach maltabiennale.art, pierwszej edycji przeglądu sztuki współczesnej na Malcie.

Pałac Wielkiego Mistrza na Malcie można zwiedzać codziennie w godzinach 9-17.