Za uchwaleniem ustawy głosowało 455 posłów, nikt nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej niższa izba parlamentu nie zaakceptowała poprawki wydłużającej do 60 dni działanie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W ustawie bowiem jest to 30 kolejnych dni.

Według resortu infrastruktury wydłużenie czasu funkcjonowania takich miejsc mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo wypoczywających, czy odbić się na jakości wody. Mogłoby to też zachęcać do obchodzenia prawa i wykorzystywania takich miejsc jako regularnych, stałych kąpielisk, które podlegają większym rygorom prawnym.

Nowelizacja ma usprawnić procedury administracyjne przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Przepisy przewidują m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu.

Zmieni się również forma zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Według projektodawców, ma to przyspieszyć procedurę wydawania takiej zgody.

Skrócony ma zostać ponadto czas na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych z 30 na 21 dni. Po zmianie przepisów ma zmniejszyć się też ilość elementów, jakie muszą być uwzględnione w zgłoszeniu i załącznikach. Nie trzeba będzie np. dołączać wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, burmistrz lub prezent miast, który będzie mógł zweryfikować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem przestrzennym.