Otwierając w płockim Muzeum Mazowieckim tegoroczny sezon turystyczny w województwie Struzik ocenił, że placówka ta, w której gości coraz więcej zwiedzających, to „znakomity przykład produktu turystycznego” - w 2022 r. wszystkie ekspozycje, w tym secesji i art deco, odwiedziła tam rekordowa liczba 110 tys. osób.

Turystyka jest ważnym elementem gospodarczym. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o województwo mazowieckie, to - jak oceniamy - co najmniej 6 proc. PKB związane jest z różnego rodzaju działalnością turystyczną - powiedział marszałek. Zaznaczył, iż chodzi m.in. o branżę hotelową, transportową, w tym lotniczą i kolejową a także obejmującą organizację wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Mazowsze jest tym regionem, chociaż nie mamy tu gór i morza, który generuje bardzo duży ruch turystyczny - podkreślił Struzik. Zwrócił przy tym uwagę, że turystyka w tym województwie po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, podobnie jak w innych regionach Polski czy w ogóle Europy, „wraca do normalności”.

Mazowsze to region niezwykle atrakcyjny, bardzo bogaty w sensie historycznym, ale też mający mnóstwo znakomitych instytucji kultury - zaznaczył marszałek. Jak wyliczył, na terenie tego województwa funkcjonuje np. ponad 130 różnego rodzaju muzeów. Wspomniał zarazem, iż Mazowsze to również wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc, lasy, rzeki i jeziora.

To wszystko stwarza szanse na to, żeby rzeczywiście dać dobrą ofertę turystyczną. W związku z tym dzisiaj w symboliczny sposób rozpoczynamy ten sezon turystyczny. Zapraszamy mieszkańców Polski, Europy i świata, żeby przyjeżdżali na Mazowsze, do centrum i serca Polski - powiedział Struzik.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w płockim Muzeum Mazowieckim zaprezentowano oficjalny spot promujący tegoroczną kampanię „Odpocznij na Mazowszu”, która organizowana jest od 2020 r.

Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska ogłosiła jednocześnie start internetowego regionalnego serwisu turystycznego www.mazowsze.travel. Przypomniała, że dostępny jest już również, w formie wydawnictwa oraz w wersji cyfrowej, najnowszy przewodnik po województwie - „Industrialne Mazowsze”.

Jak wyjaśniła Stelmańska, w nowym serwisie turystycznym Mazowsza można odnaleźć wszystkie oferty na terenie tego województwa, a także zaplanować podróże i wycieczki po tym regionie. Dodała, iż z aktualnego mazowieckiego serwisu turystycznego można korzystać także na urządzeniach mobilnych.

Według badań Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przeprowadzonych na podstawie logowania urządzeń mobilnych, w 2019 r. województwo to odwiedziło ponad 15,2 mln turystów, w tym jednodniowych, z kolei w 2020 r. - z powodu pandemii koronawirusa - ich liczba spadła do prawie 8,4 mln, natomiast w 2021 r. wzrosła do niespełna 13 mln, a w 2022 r. osiągnęła ponad 14,1 mln.

Trzymamy kciuki za całą branżę turystyczną, za to, żeby ta turystyka faktycznie się rozwijała. Mamy nadzieję, że ten rok dosięgnie danych z 2019 r., a być może prześcignie - podkreśliła Stelmańska. Jak zauważyła, w liczbie gości odwiedzających Mazowsze widać już wyraźnie tendencję rosnącą.

autor: Michał Budkiewicz