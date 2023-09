"Pilnie poszukiwany właściciel starszego pieska, który wyszedł na Przełęcz Kondracką. Właścicielu, napisz do nas lub zadzwoń do Punktu Informacji Turystycznej TPN: +48 18 20 23 300 🙏Nasz leśniczy kieruje się już w tamtą stronę, by bezpiecznie sprowadzić psa" - zaapelował TPN.

"Piesek został bezpiecznie sprowadzony z przełęczy, zgłosił się po niego właściciel, jest już w swoim domu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc" - czytamy na Facebooku TPN.

Piesek jest już w domu

Właściciel psa wstawił zdjęcie swojego pupila jak odpoczywa w domu. "Piesek uciekł wczoraj z domu, najprawdopodobniej podążał za turystami. Piesek jest już w domu. Dziękuję wszystkim za pomoc w poszukiwaniach" - napisał.