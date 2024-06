Mała Szwajcaria - Perła Dolnego Śląska

Międzygórze, urokliwa wieś położona u podnóża Śnieżnika, to miejsce, które zyskało przydomek Małej Szwajcarii. Swoją nazwę zawdzięcza nie tylko malowniczemu położeniu, ale przede wszystkim unikalnej architekturze, która przypomina alpejskie krajobrazy.

Jedną z głównych atrakcji Międzygórza jest Wodospad Wilczki. To drugi co do wielkości wodospad w Sudetach, mierzący 22 metry i jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów, ze względu na jego naturalne piękno i malownicze otoczenie. Wodospad znajduje się na terenie Rezerwatu Przyrody Wodospad Wilczki. Na jego terenie przyjezdni mają do dyspozycji liczne ścieżki turystyczne, prowadzące m.in. na Masyw Śnieżnika i Igliczną.

Reklama

Dlaczego Międzygórze jest nazywane Małą Szwajcarią? W XIX wieku księżna Marianna Orańska uczyniła z Międzygórza popularny ośrodek wypoczynkowy. Międzygórze słynie z unikalnej architektury, która nawiązuje do stylu tyrolskiego (szwajcarskiego). Księżna zainicjowała budowę licznych willi i pensjonatów w tym stylu. Budynki te charakteryzują się licznymi tarasami, balkonami oraz bogato zdobionymi fasadami z dekoracjami snycerskimi. Wysokie, kamienne podmurówki są charakterystyczne dla budowli w stylu tyrolskim, często spotykanych w górskich rejonach Szwajcarii. Liczne wille i pensjonaty do dziś zachwycają swoim urokiem.

Reklama

Międzygórze – Mała Szwajcaria: atrakcje, dojazd, noclegi

Ta malownicza wieś na Dolnym Śląsku oferuje wiele atrakcji dla turystów. Międzygórze to miejsce, które zachwyca swoim urokiem o każdej porze roku. To idealne miejsce na letni wypoczynek, górskie wędrówki, a także na odkrywanie historii i kultury Dolnego Śląska

Górskie wycieczki.Międzygórze jest doskonałą bazą wypadową na górskie wycieczki. Z miejscowości prowadzi kilka szlaków turystycznych, w tym czerwony szlak na Śnieżnik oraz niebieskie i zielone szlaki na Przełęcz Puchaczówka, Przełęcz Śnieżnicką i Czarną Górę.

Wyjątkowa architektura. Architektura Międzygórza, z jej XIX-wiecznymi willami i pensjonatami, stanowi prawdziwą perełkę tego regionu. Warto odwiedzić drewniany kościół św. Józefa Oblubieńca oraz sanatorium "Gigant" z 1882 roku. Bardzo interesujące są także: Ogród Bajek oraz skansen z drewnianymi rzeźbami i ozdobami, który szczególnie ucieszy najmłodszych turystów.

Noclegi.Międzygórze oferuje szeroką gamę miejsc noclegowych, od urokliwych willi po gospodarstwa agroturystyczne. Znajdą tu coś dla siebie zarówno miłośnicy spokojnego wypoczynku, jak i aktywnego zwiedzania. Dla tych, którzy chcą poczuć jeszcze bliższy kontakt z naturą, dostępne są również noclegi w pobliskich miejscowościach takich jak Międzylesie, Marianówka czy Idzików.

Dojazd do Międzygórza. Dojazd w ten region jest łatwy i wygodny. Wieś znajduje się około pół godziny drogi od Kłodzka i dwie godziny od Wrocławia. Można tu dojechać drogą krajową nr 33, a wybór trasy zależy od indywidualnych preferencji podróżujących.