Gdy nadchodzi weekend ze słoneczną pogodą wiele osób zastanawia się gdzie pojechać na wycieczkę blisko Warszawy. Okazuje się, że ciekawych miejsc jest wiele i każde z nich dostarcza różnorodnych atrakcji i wrażeń!

Dzielnica Filmowa w Zalesiu Górnym

Dzielnica Filmowa to miejsce rozrywki dla dzieci z karuzelami w postaci wirujących filiżanek, samolotem czy wyścigówką! Znajdują się tu modele samochodów znane z filmówi seriali, a także trampoliny, mini-golf, place zabaw i bajkowa ścieżka spacerowa! Dzielnica Filmowa w Zalesiu Górnym znajduje się zaledwie ok. pół godziny od Warszawy.

Zoo Safari Borysew

ZOO Safari Borysew to coś zupełnie innego niż miejskie ogrody zoologiczne. To świetna propozycja na weekend nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Są tu zwierzęta z każdego kontynentu – m.in. z Afryki, Azji i Ameryki Południowej w tym wielbłąd i urocze surykatki! Znajduje się tu również Egzotarium, mini zoo oraz Figlarnia z kilkumetrowymi zjeżdżalniami, basenach z piłeczkami czy pełen zaskakujących niespodzianek dwupoziomowy tor.

Farma Iluzji w Mościskach

Farma Iluzji to ogromny obszar, na którym znajduje się wiele atrakcji - park, jezioro, las, place zabaw, trampoliny, restauracje i oczywiście… magiczne miejsca, gabinety krzywych luster, pokazy iluzji i liczne muzea.

Magiczne Ogrody w Trzciankach

Magiczne Ogrody to duży, pięknie zaaranżowany teren, pełen atrakcji zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych dzieci. Miejsce to powstało na podstawie baśni. Znajdziemy tu wypielęgnowane alejki idealne na rodzinny spacer, sklepy, restauracje, a przede wszystkim – baśniowe postacie, kolejkę, zamek wróżek, tratwy, plażę i tunele. Atrakcja ta położona jest jednak nieco dalej – ok. 140 km od Warszawy, niedaleko Puław.

Kosmiczne Ranczo w Rososzy

Kosmiczne Ranczo to idealne miejsce dla dzieci ciekawych świata położone ok. 50 km od Warszawy. Kosmiczna zabawa przeplata się tu z edukacją związaną z eksploracją wszechświata. Najmłodsi znajdą tu model lądownika księżycowego z misji Apollo 11 w pełnej wielkości - w skali 1:1, a także modele rakiet kosmicznych z misji załogowych w skali 1:10. Czeka na nich również wystawa figur kosmitów znanych z filmów w pełnej skali 1:1 m.in. Avatara, Predatora, Obcego, Supermana oraz innych z uniwersum STAR WARS.

Suntago we Wręczy

Suntago to ogromny zadaszony park rozrywki położony 60 km od Warszawy. To miejsce oferuje m.in. baseny, spa, liczne zjeżdżalnie oraz strefę relaksu. Atrakcje dla siebie znajdą tu nie tylko najmłodsi, ale także nastolatki.

Mikrokosmos w miejscowości Pasikonika

Nieco ponad godzinę jazdy samochodem od Warszawy znajduje się park z owadami większymi od człowieka, a dokładniej – z ponad 25 wielkimi rzeźbami owadów i 25 rzeźbami bakterii i grzybów. To przede wszystkim raj dla wielbicieli mrówek, świerszczy i całego świata mikro. Przy każdym owadzie można się sporo o nim dowiedzieć.

Dino Park Kołacinek

Około 103 km od centrum Warszawy znajduje się prawdziwy Jurassic Park dla najmłodszych! Można tu podziwiać ogromne dinozaury samodzielnie lub w przewodnikiem i dowiedzieć się więcej na temat tych niezwykłych stworzeń. Dla zwiedzających dostępna jest również strefa interaktywna. Można obejrzeć tu prawdziwe skamieniałości i zobaczyć, jak wybucha wulkan.

Baśniowe Sady Klemensa

Niecałe 80 km od Warszawy znajdują się Sady Klemensa. To niezwykłe miejsce dla najmłodszych, w którym znajdziemy takie naturalne atrakcje jak gorące piaski, leśny tor przeszkód, "kretowisko", a także brzozowy labirynt i ściankę wspinaczkową oraz park linowy. Można również przejechać się tzw. pociągiem do przyrody, urządzić piknik w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Dostępne są tu także pizzeria, chata grillowa i bistro antonówka.