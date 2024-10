Choć podróżowanie koleją jest zazwyczaj najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem dla pojedynczych podróżnych, szczególnie na dłuższych trasach, PKP Intercity zdecydowało się uatrakcyjnić również krótsze połączenia. Dzięki nowej promocji, podróżni na trasie Kraków-Katowice mogą nabyć bilety już za mniej niż 20 złotych.

Połączenie Kraków-Katowice

Połączenie kolejowe Kraków-Katowice, cieszące się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i turystów, stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne. Przewoźnik PKP Intercity ogłosił, że do końca roku ceny biletów na tej trasie zostaną znacznie obniżone, osiągając poziom cen kawy czy kanapki.

W opublikowanym poście możemy przeczytać: Hej, podróżnicy! Mamy dla Was świetną nowinę! Do końca roku obniżamy ceny na wybrane pociągi na trasie Katowice-Kraków oraz Kraków-Katowice – bilety już poniżej 20 zł! To super okazja, której nie możecie przegapić.

Bilety promocyjne dostępne są zarówno za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika, jak i w tradycyjnych kasach biletowych. Najniższe ceny zaczynają się już od 12 złotych.

Jakie jeszcze zmiany i promocje w PKP?

Promocja na trasie Katowice-Kraków obowiązywać będzie przynajmniej do końca bieżącego roku, obejmując tym samym listopadowy weekend, okres świąteczny oraz Sylwestra. Należy jednak pamiętać, że niektóre połączenia mogą nie podlegać tej ofercie. To jednak niejedyna zmiana, jaką pasażerowie polskich kolei doświadczą w tym roku.

Od 15 października pasażerowie PKP Intercity będą zwolnieni z obowiązku wcześniejszej rezerwacji miejsc w pociągach Pendolino. Dotychczas podróż bez rezerwacji wiązała się z dodatkową opłatą, która mogła sięgnąć nawet kilkuset złotych. Teraz bilet będzie można nabyć bezpośrednio na peronie, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Należy jednak pamiętać, że gwarancja miejsca siedzącego nie jest zagwarantowana.

Promocja PKP do końca października

Do końca października 2024 roku obowiązuje specjalna oferta promocyjna na połączenia kolejowe między Warszawą a Katowicami. Bilety normalne na tej trasie kosztują jedynie 49 złotych. Studenci, seniorzy i uczniowie mogą podróżować jeszcze taniej na tej trasie.

