Promocja "Podróż za Złotówkę dla Seniora" obowiązuje na dowolnej trasie krajowej w Polsce, którą obsługują pociągi PKP Intercity. To oznacza, że seniorzy mają możliwość odwiedzenia każdego miasta, do którego dojeżdżają bezpośrednie pociągi PKP, bez względu na długość trasy. Bilet uprawnia do przejazdu za symboliczną kwotę 1 zł, pod warunkiem, że podróż rozpocznie się 14 listopada 2024 roku. Można wybrać się w podróż do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta czy Wrocławia to tylko niektóre z miejsc, które mogą być celem jednodniowej wyprawy.

Reklama

Gdzie kupić promocyjny bilet?

Bilety objęte promocją można kupić w każdym dostępnym kanale sprzedaży PKP Intercity. Oznacza to, że seniorzy mogą nabyć je zarówno w kasach biletowych, u konduktora, jak i poprzez internetowe serwisy oraz aplikacje mobilne, takie jak e-IC, aplikacja PKP Intercity czy automaty biletowe. Wybierając bilet online, należy zaznaczyć opcję "Promocja – Podróż za złotówkę dla Seniora (14 listopada)", a system automatycznie naliczy symboliczną cenę 1 zł. Korzystanie z miejsc sypialnych lub leżanek, rezerwacja miejsca podlega opłacie według Cennika PKP Intercity.

Reklama

Promocję można łączyć z innymi zniżkami, takimi jak Bilet Rodzinny, Taniej z Bliskimi czy oferta Duża Rodzina. Seniorzy mogą wybrać się w podróż z rodziną lub przyjaciółmi, korzystając z dodatkowych ulg. Warunkiem jest jednak spełnienie kryterium minimalnej liczby osób wymaganej przez te oferty.