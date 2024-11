Szakal złocisty znaleziony w Polsce

Kiedy otrzymaliśmy informację, że w Rogajnach samochód przejechał młodego wilka, nie spodziewaliśmy się sensacji. Truchło chcieliśmy jednak zabrać – do badań. Tymczasem zwierzę, jakie zobaczyliśmy, wywołało konsternację - czytamy na facebookowy profilu Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Przyrodnicy początkowo nie mogli zidentyfikować gatunku zwierzęcia. Nie było to ani wilk, ani pies. Zwłoki zabrali do badań, gdzie po dokładnej analizie stwierdzili, że należą one do szakala złocistego. Ten drapieżnik naturalnie nie występuje w polskich lasach.- Mylące były jego niewielkie rozmiary i „dziwna” sierść – jedno i drugie to rezultat zakażenia świerzbowcem - napisano.

Nowy drapieżnik to zagrożenie dla ekosystemu

Pojawienie się szakala złocistego w polskich lasach nie powinno wzbudzać entuzjazmu. Przeciwnie - zdaniem przyrodników, to potwierdzenie faktu, że klimat się ociepla, a ten gatunek migruje do Polski w poszukiwaniu chłodniejszego klimatu. - Nowe gatunki to niestety żaden powód do radości – przeważnie oznaczają problemy, chociaż akurat o możliwym wpływie szakala na nasze ekosystemy wiedzy nie mamy - czytamy na profilu Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Obecność szakala w Polsce nie jest zjawiskiem zupełnie nowym. Pierwszy raz zaobserwowano tego drapieżnika polskim lesie w 2015 roku.