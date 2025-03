Tłumy ruszyły nad Bałtyk. W miniony weekend dało się zaobserwować wielu spacerowiczów na plażach m.in. w Stegnie. To widok charakterystyczny dla szczytu sezonu, lecz nie dla marca. To efekt pierwszych ciepłych i słonecznych dni, które zachęcają Polaków do aktywności na świeżym powietrzu.