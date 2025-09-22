Uzdrowiska stają się coraz modniejszy kierunek na wypoczynek w Polsce.
Ranking uzdrowisk w Polsce
Magazyn Travelist zainicjował właśnie Ranking Polskich Uzdrowisk, w którym można wybrać swoje ulubione kurorty. Spośród 47 miejscowości o statusie uzdrowiska w Polsce eksperci wybrali 20 - nad morzem, w sercu kraju, w Beskidach, Pieninach i na Dolnym Śląsku. Wśród nominowanych znalazły się:
- Świnoujście
- Kołobrzeg
- Ustka
- Sopot
- Dąbki
- Krynica-Zdrój
- Muszyna
- Szczawnica
- Rabka-Zdrój
- Ustroń
- Duszniki-Zdrój
- Kudowa-Zdrój
- Polanica-Zdrój
- Lądek-Zdrój
- Świeradów-Zdrój
- Szczawno-Zdrój
- Konstancin-Jeziorna
- Ciechocinek
- Busko-Zdrój
- Nałęczów
Napisz wiersz inspirowany uzdrowiskami i wygraj pobyt
Każdy może oddać głos na maksymalnie trzy ulubione kurorty za pośrednictwem strony promocje.travelist.pl/ranking-uzdrowisk. W ten sposób najlepsze uzdrowiska wyłonią internauci.
Na uczestników czeka również konkurs. Po zagłosowaniu można stworzyć własny wiersz inspirowany tematyką uzdrowiskową - w dowolnej formie, od fraszki po wiersz biały. Autorzy najciekawszych utworów otrzymają nagrody w środkach Travelist (umożliwiających dokonanie płatności) do wykorzystania na rezerwacje hotelowe na portalu: 1,5 tys. zł za pierwsze miejsce, 1 tys. zł za drugie i 500 zł za trzecie. W bazie znajdziemy obiekty w wielu uzdrowiskach, które biorą udział w głosowaniu - m.in. Ciechocinek i Świnoujście. Warto zaznaczyć, że dzięki nagrodzie zrealizujemy pobyt wypoczynkowy, a zabiegi lecznicze nie muszą być częścią oferty, choć często wchodzą w jej zakres (np. seans światłoterapii w Ciechocinku). Inne miejsca przyznają na nie rabaty.
Polskie miejscowości uzdrowiskowe należą do najlepszych w całej Europie i nie są to już tylko sanatoria czy pijalnie wód, ale też nowoczesne hotele SPA i luksusowe ośrodki wellness. Ponadto większość popularnych miejscowości nad Bałtykiem czy w Sudetach jest bardzo atrakcyjna turystycznie, a ich oferta wykracza poza walory lecznicze"- wyjaśnił naczył Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.
Kiedy ogłoszenie wyników?
Zgodnie z regulaminem Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na pieniądze. Zwycięzcy będą mieć 6 miesięcy na wykorzystanie nagrody. Konkurs trwa równolegle z głosowaniem, a jego wyniki zostaną ogłoszone 8 października.
