Uzdrowiska stają się coraz modniejszy kierunek na wypoczynek w Polsce.

Ranking uzdrowisk w Polsce

Magazyn Travelist zainicjował właśnie Ranking Polskich Uzdrowisk, w którym można wybrać swoje ulubione kurorty. Spośród 47 miejscowości o statusie uzdrowiska w Polsce eksperci wybrali 20 - nad morzem, w sercu kraju, w Beskidach, Pieninach i na Dolnym Śląsku. Wśród nominowanych znalazły się:

Świnoujście

Kołobrzeg

Ustka

Sopot

Dąbki

Krynica-Zdrój

Muszyna

Szczawnica

Rabka-Zdrój

Ustroń

Duszniki-Zdrój

Kudowa-Zdrój

Polanica-Zdrój

Lądek-Zdrój

Świeradów-Zdrój

Szczawno-Zdrój

Konstancin-Jeziorna

Ciechocinek

Busko-Zdrój

Nałęczów

Napisz wiersz inspirowany uzdrowiskami i wygraj pobyt

Każdy może oddać głos na maksymalnie trzy ulubione kurorty za pośrednictwem strony promocje.travelist.pl/ranking-uzdrowisk. W ten sposób najlepsze uzdrowiska wyłonią internauci.

Na uczestników czeka również konkurs. Po zagłosowaniu można stworzyć własny wiersz inspirowany tematyką uzdrowiskową - w dowolnej formie, od fraszki po wiersz biały. Autorzy najciekawszych utworów otrzymają nagrody w środkach Travelist (umożliwiających dokonanie płatności) do wykorzystania na rezerwacje hotelowe na portalu: 1,5 tys. zł za pierwsze miejsce, 1 tys. zł za drugie i 500 zł za trzecie. W bazie znajdziemy obiekty w wielu uzdrowiskach, które biorą udział w głosowaniu - m.in. Ciechocinek i Świnoujście. Warto zaznaczyć, że dzięki nagrodzie zrealizujemy pobyt wypoczynkowy, a zabiegi lecznicze nie muszą być częścią oferty, choć często wchodzą w jej zakres (np. seans światłoterapii w Ciechocinku). Inne miejsca przyznają na nie rabaty.

Polskie miejscowości uzdrowiskowe należą do najlepszych w całej Europie i nie są to już tylko sanatoria czy pijalnie wód, ale też nowoczesne hotele SPA i luksusowe ośrodki wellness. Ponadto większość popularnych miejscowości nad Bałtykiem czy w Sudetach jest bardzo atrakcyjna turystycznie, a ich oferta wykracza poza walory lecznicze"- wyjaśnił naczył Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

Kiedy ogłoszenie wyników?

Zgodnie z regulaminem Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na pieniądze. Zwycięzcy będą mieć 6 miesięcy na wykorzystanie nagrody. Konkurs trwa równolegle z głosowaniem, a jego wyniki zostaną ogłoszone 8 października.