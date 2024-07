Pierwszy na naszej liście jest Pepsi Hyperion. To najwyższy i najszybszy rollercoaster w Europie, który zapewnia niezapomniane wrażenia. Wysokość pierwszego zjazdu wynosi aż 80 metrów, a prędkość sięga 142 km/h. Przejażdżka tym gigantem to absolutny mus dla każdego miłośnika adrenaliny.

Kolejną atrakcją jest Zadra Made in Małopolska. Ten drewniano-stalowy rollercoaster zyskał już miano kultowego. Zadra Made in Małopolska to synonim siły i dynamiki, z licznymi zakrętami i pętlami, które sprawiają, że serce bije szybciej.

Nie można także pominąć Abyssusa, czyli jednego z gigantów Energylandii. To podwójnie wyrzucający Double Launch Coaster, który zaskakuje zarówno prędkością, jak i zawiłością trasy. Innowacyjne rozwiązania technologiczne sprawiają, że jest to jedna z najbardziej zaawansowanych atrakcji w Parku.

Speed Water Coaster łączy w sobie cechy rollercoastera i wodnej przejażdżki. To idealne połączenie dla tych, którzy chcą poczuć dreszcz emocji, a jednocześnie ochłodzić się w upalny dzień. Prędkość do 110 km/h i spektakularny wodny finał to niezapomniane przeżycie.

Kolejnym hitem jest Formuła, która przenosi Gości w świat wyścigów samochodowych. Start z katapulty i szybkie zakręty to esencja tej kolejki. To jedna z najbardziej dynamicznych przejażdżek w Parku, która z pewnością przypadnie do gustu fanom wysokich prędkości.

RMF Dragon to połączenie widowiskowych efektów wizualnych i dynamicznej trasy. Niezwykła scenografia przenosi nas w fantastyczny świat smoków, co sprawia, że jest to doskonała rozrywka dla całej rodziny.

Wodne atrakcje to kolejna ze specjalności Energylandii. Anaconda to potężny spływ wodny, który zapewnia świetną zabawę i orzeźwienie. Ogromne pontony przemierzają trasę pełną zakrętów i zjazdów, kończąc przejażdżkę spektakularnym skokiem do wody.

Jeśli marzyliście kiedyś o podróży wśród ruin starożytnych cywilizacji, Mayan jest dla Was. Ten rollercoaster inspirowany kulturą Majów oferuje dynamiczną jazdę pełną niespodziewanych zwrotów akcji. To połączenie kultury i adrenaliny w najlepszym wydaniu.

Nie sposób pominąć Wonder Wheel, czyli ogromny diabelski młyn. To doskonała okazja, by podziwiać cały Park z góry i zrobić niesamowite zdjęcia. Widok? To trzeba zobaczyć – będziecie zachwyceni!

Space Booster to prawdziwa gratka dla odważnych. Wirująca atrakcja wyrzuca śmiałków na wysokość kilkudziesięciu metrów, zapewniając niezapomniane wrażenia. To idealna przejażdżka dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń.

Dynamiczny rozpęd, szalone wirowanie i niesamowite efekty dające uczucie nieważkości! O czym mowa? Nie sposób przejść obojętnie obok Tidal Wave Twister. Ten ekscytujący przejazd zapewnia ogromne emocje dzięki swojej unikalnej konstrukcji, która łączy szybkie zakręty i zjazdy z efektami wodnymi.

Nie zapominajmy o Aztec Swing, czyli ogromnej huśtawce inspirowanej kulturą Azteków. Dynamiczne ruchy i ogromna wysokość sprawiają, że jest to jedna z najbardziej emocjonujących przejażdżek w Parku.

Dla miłośników nowoczesnych technologii powstała Ekipa Light Explorers, dzięki której będziecie mogli wybrać się w niezwykłą podróż przez stare wykopaliska Aqualantis. Wkroczcie do starożytnej maszyny i podróżujcie w czasie tam i z powrotem.

Fluff Choco Chip Creek to jedna z najnowszych atrakcji w Energylandii. To tematyczna przejażdżka rollercoasterem przez magiczny świat słodyczy, który z pewnością przypadnie do gustu wszystkim Gościom. Kolorowa sceneria i słodkie niespodzianki czekają na każdym kroku!

Ostatnią, ale nie mniej ważną propozycją jest Nacomi Honey Harbour. To familijny rollercoaster, znajdujący się w najnowszej strefie Sweet Valley. Idealny dla tych, którzy chcą zrelaksować się po dniu pełnym emocji. Dostępność już dla najmłodszych Gości spowoduje, że właśnie tutaj rodzinnie spędzicie czas i stworzycie kolejne, cudowne wspomnienia.

Park ciągle się rozrasta, wprowadzając coraz to bardziej fascynujące atrakcje. Bez względu na to, czy szukasz adrenaliny, czy spokojniejszych przejażdżek, znajdziesz tu coś dla siebie. Już dziś warto zaplanować wizytę, by samemu przekonać się, dlaczego Energylandia jest miejscem, które zachwyca i pozostaje w pamięci na długo.