Niezapomniane atrakcje na wyciągnięcie ręki

Podczas zimowych wycieczek szkolnych, w Energylandii uczniowie będą mieli okazję odkryć Park w nowej, świątecznej odsłonie. Największy w Polsce Ogród Świateł rozświetli Park

milionami lampek, tworząc niesamowitą atmosferę, która wprowadzi każdego w błogi nastrój. Ale to dopiero początek! W ramach biletu, uczniowie będą mogli korzystać z unikalnych zimowych atrakcji, takich jak:

Największy Ogród Świateł w Polsce

Snowtubing

Lodowisko

Warsztaty zdobienia pierników

Pisanie listów do Świętego Mikołaja, a następnie spotkanie z Nim

Wyjątkowe pokazy i show

Wypełniony przekąskami Jarmark Bożonarodzeniowy

Dodatkowe korzyści dla grup szkolnych – wycieczki, które się opłacają!

Organizując wycieczkę szkolną do Energylandii, nauczyciele i opiekunowie mogą liczyć na szereg udogodnień. Dla każdej grupy obowiązuje korzystny system, w którym jeden opiekun na 10 uczniów otrzymuje bilet w cenie 1 zł, a kierowca autokaru wchodzi na teren Parku zupełnie za darmo. Co więcej, opiekunowie, jak i kierowcy mogą liczyć także na kawę lub herbatę; z kolei każdy uczeń, oprócz dostępu do zimowych atrakcji Energylandii, otrzymuje także posiłek w postaci frytek i lemoniady.

Energylandia – miejsce, gdzie nauka spotyka się z zabawą

Wycieczka do Energylandii to nie tylko rozrywka, ale także wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu i budowania klasowej integracji. Zimowa sceneria, świąteczna atmosfera i liczne atrakcje dostosowane do różnych grup wiekowych sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Wśród fanów Energylandii z całego świata nie brakuje śmiałków, którzy uważają, że jazda zimą na takich gigantach jak Zadra Made in Małopolska i Pepsi Hyperion to jeszcze bardziej ekscytujące doświadczenie. Dla wielu odwiedzających, zimowy przejazd po tych ekstremalnych rollercoasterach dostarcza jeszcze więcej frajdy, szczególnie gdy Park rozświetlają miliony świątecznych lampek. Widok Winter Kingdom z wysokości to niezapomniane przeżycie – oczywiście dla tych, którzy mają odwagę otworzyć oczy podczas zjazdu! Dzięki długiemu okresowi otwarcia (w poszczególne dni od 30 listopada do 2 lutego 2025 roku), organizacja wycieczki szkolnej jest elastyczna i łatwa do zaplanowania, a zaskoczą nas jedynie niesamowite atrakcje!

Odwiedź stronę wycieczki.energylandia.pl i już teraz zarezerwuj wymarzoną wycieczkę szkolną w iście zimowym klimacie!