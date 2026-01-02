W Polsce mieliśmy do tej pory 47 miejscowości uzdrowiskowych. by używać tego określenia, trzeba spełniać określone warunki. Najważniejszym z nich jest posiadanie złóż naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o potwierdzonych właściwościach prozdrowotnych. Poza tym trzeba przestrzegać zasad ochrony środowiska oraz mieć specjalistyczne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia przygotowane do prowadzenia terapii.

Co można leczyć w nowym uzdrowisku?

W Uzdrowisku Lidzbark Warmiński mogą być wykonywane zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne dotyczące chorób kardiologicznych i nadciśnienia, narządów ruchu, układu nerwowego i chorób reumatologicznych, a także górnych i dolnych dróg oddechowych.

Kiedy nowe uzdrowisko przyjmie nowych kuracjuszy?

Burmistrz Jacek Wiśniowski powiedział PAP, że pierwszych kuracjuszy spodziewa się w lutym lub marcu. Wyjaśnił, że wynika to z terminu, w jakim szpital uzdrowiskowy ma podpisać kontrakt z NFZ. Lidzbarski zakład przyrodoleczniczy, czyli szpital uzdrowiskowy na 220 łóżek, został zbudowany i jest prowadzony przez prywatnego inwestora. Miasto zbudowało natomiast m.in. tężnie, pawilon zdrowia i promenady. W 2015 r. powstały Termy Warmińskie, czyli kompleks basenów wykorzystujących wody typu chlorkowo-sodowego, które mogą być stosowane do celów balneologicznych.

Nowe sanatoria na Warmi

Lidzbark Warmiński dążył do utworzenia uzdrowiska przez blisko 10 lat, m.in. pozyskując fundusze unijne na inwestycje. Od 2016 r. ten obszar był objęty statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej. Pod koniec 2024 r. burmistrz zwrócił się z wnioskiem o zmianę statusu na uzdrowisko do ministra zdrowia. W październiku 2025 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o nadaniu obszarowi statusu uzdrowiska. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2026 r. Lokalny samorząd liczy, że status uzdrowiska to początek nowego etapu w rozwoju miasta – tj. większe możliwości gospodarcze, społeczne i wizerunkowe. Ma być to szansa na rozwój usług medycznych i rehabilitacyjnych, ale też wielu towarzyszących im branż - od turystyki i gastronomii, po usługi beauty.