Błękitna Flaga

Błękitna Flaga to prestiżowe wyróżnienie, które nadawane jest od 1987 roku. Przyznaje się je tylko tym wybrzeżom, które nie tylko są piękne, ale spełniają również szereg bardzo wyśrubowanych wymagań. Po pierwsze, muszą one realizować wiele kryteriów związanych z ochroną środowiska. W przypadku sporej części plaż oznacza to przede wszystkim specjalną pieczę trzymaną nad gatunkami zwierząt i roślin, dla których są to naturalne ekosystemy. Dzięki temu w tych miejscach można ujrzeć niezwykłe ptaki czy rajskie rafy koralowe, które aż zdumiewają swoją barwnością. Z drugiej strony, wybrzeża z Błękitną Flagą muszą być świetnie przygotowane do tego, by zapewnić podróżnikom wygodny i bezpieczny wypoczynek. Wszystkie znajdują się pod kontrolą ratowników. Wokół plaż znajdują się sanitariaty i miejsca, gdzie można kupić wodę pitną - a często nie są to tylko kioski czy sklepiki. Wokół wielu powstały sieci restauracji i tawern, dzięki którym wypoczynek w takim miejscu jest jeszcze przyjemniejszy. I, co zapewne dla wielu osób jest najważniejsze, zarówno część brzegowa, jak i morska kąpieliska muszą być wolne od zanieczyszczeń. Dzięki regularnym kontrolom i nieustannym aktualizacjom listy plaż, które zasługują na Błękitną Flagę, możecie być pewni, wybierając jedną z nich, traficie do naprawdę pięknego i przyjemnego miejsca, w którym wakacje będą samą przyjemnością!

Dania

Duńskie plaże z pewnością skuszą tych, którzy uwielbiają wypoczynek nad morzem, a jednocześnie nie przepadają za zbyt wysokimi temperaturami. Tutejszej przyrody nikomu nie trzeba chyba reklamować - w końcu cała Skandynawia słynie z niesamowitych krajobrazów i czystej, dziewiczej natury.

Dania może pochwalić się aż blisko 250 plażami, które zostały odznaczone Błękitną Flagą. Wiele z nich to nie tylko wspaniałe miejsca na odpoczynek na leżaku, ale również idealne kierunki dla miłośników sportów wodnych. Wzburzone morze wspaniale sprzyja m.in. windsurfingowi. Za jedno z najpiękniejszych wybrzeży uznawane jest Bisnap Vej, położone w północnej części kraju. To szeroka, piaszczysta plaża naturalna. Jej długość wynosi aż 2 kilometry! Poleca się ją szczególnie ze względu na świetne warunki dla całej rodziny.

Włochy

Włochy należą do państw, które co roku nieodmiennie znajdują się w ścisłej czołówce listy stworzonej przez fundację nadającą Błękitną Flagę. Wśród setek pięknych wybrzeży zdecydowanie wyróżnia się jedno, położone na wschodzie kraju. To Otranto, które przez samych Włochów uznawane jest najpiękniejsze miejsce w całym kraju. Morze sąsiaduje tutaj ze skalistym brzegiem, a na dość wysokich wzniesieniach rozsiane są tradycyjne dla tej części Europy niewysokie domy w jasnych kolorach, które wydają się z pewnej perspektywy jak gdyby zawieszone nad wodą. W miejscowości można cieszyć się aż czterema "błękitnymi plażami", a położenie w Apulii sprawia, że nawet jeżeli nie będziecie mieli ochoty na plażowanie, z pewnością nie będziecie się nudzić. Samo Otranto zachwyca wieloma atrakcjami, w tym zabytkami, których wiek sięga nawet początku pierwszego tysiąclecia naszej ery! Jeżeli chcielibyście odwiedzić ten piękny region Włoch, najbliższe lotnisko znajdziecie w Bari. Bilety w najlepszych cenach do tego portu zarezerwujecie na Tanich lotach.