Projekt już trafił do parlamentu rosyjskiego. Zakłada, że każdy kto wyjeżdża z Rosji będzie zobowiązany zapłacić specjalny podatek. Ten wynosi 500 rubli, czyli ok. 30 zł.

"Wsparcie finansowe sektora turystycznego z budżetu Rosji zaplanowane jest na najbliższe siedem lat na poziomie 422,2 mld rubli (23,57 mld złotych). Nasza propozycja przyniesie dodatkowo 35 mld rubli (1,95 mld złotych) rocznie" - policzyli pomysłodawcy zmian.

AWANTI powołuje przykład Japonii, która wprowadziła podobny podatek – 1000 jenów (ok. 10 dol.), przy czym płacą go jedynie cudzoziemcy, z wyłączeniem dzieci do 2 lat, dyplomatów i turystów tranzytowych.

W Rosji płacić miałby każdy.