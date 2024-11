Dominikana – piękny kraj na Karaibach: położenie i klimat Dominikany

Dominikana, oficjalnie Republika Dominikańska jest to państwo położone w Ameryce. To drugi co do wielkości kraj (po Kubie) leżący na Morzu Karaibskim. Położenie Dominikany. Dominikana zajmuje około 2/3 powierzchni wyspy Haiti, od strony wschodniej. Pozostała, zachodnia część wyspy należy do Republiki Haiti.

Wyspa Haiti ta jest drugą największą z wysp Wielkich Antyli. Inne jej nazwy to: "La Española", "Hispaniola", "Haïti" czy ”Ispayola”. Haiti jest najludniejszą wyspą Karaibów. Przez Europejczyków została odkryta w 1492 roku, podczas pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba.

W skład Dominikany wchodzą również przybrzeżne wysepki takie jak: Beata, Catalina, Saona, Alto Velo i Catalinita. Na zachodzie Republika Dominikańska graniczy z republiką Haiti. Od północy oblewa ją Ocean Atlantycki, a na południu – Morze Karaibskie. Natomiast od wschodu jest oddzielona cieśniną Mona od wyspy Portoryko. Jej stolicą jest Santo Domingo, które w 1990 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Klimat Dominikany. Na Dominikanie panuje gorący klimat, słońce świeci przez cały rok. Począwszy od grudnia aż do połowy marca temperatury są najniższe. Wówczas także mniej pada. W Republice Dominikańskiej występują dwie pory roku: pora sucha i pora deszczowa.

Pora sucha trwa od listopada do kwietnia. Jest to najlepszy czas na podróż, ponieważ opady są wtedy minimalne, a temperatury bardziej komfortowe – zwłaszcza dla przyjezdnych nieprzyzwyczajonych do silnych upałów.

Natomiast pora deszczowa przypada na okres od maja do października. W tym czasie opady są bardziej intensywne i częste, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Mimo to, deszcze zwykle są krótkotrwałe i nie przeszkadzają w plażowaniu czy zwiedzaniu. Ciepłe, przyjemne deszcze trwają zazwyczaj od 5 d 15 minut, zaś po nich od razu wychodzi słońce. W trakcie pory deszczowej temperatury są najwyższe. Średnia temperatura w dzień to nieco ponad 30 stopni Celsjusza. Zaś w nocy to 24-25 stopni.

Kiedy najlepiej lecieć na Dominikanę

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bowiem wszystko zależy od tego, czy lubi się upały, czy też nie. Dominikana to kraj bardzo ciepły, z dużą ilością słońca przez cały rok.

Jednak w czasie pory deszczowej (która trwa od maja do października), temperatury są wyższe niż w porze suchej. Natomiast w porze suchej jest nieco chłodniej, ale też mniej pada. W ciągu dnia temperatury powietrzawynoszą od 27 do 30 stopni. Zaś w nocy spadają nawet do 20 stopni Celsjusza. Jednocześnie ze względu na mniejszą ilość opadów, upał jest mniej odczuwalny

Dominikana leży w pobliżu zwrotnika Raka, na szerokości geograficznej między 17 a 20 stopni na północ. Panuje na niej klimat podrównikowy wilgotny. Tym samym trzeba się liczyć z tym, że temperatury minimum 20 stopni Celsjusza będą przez cały rok.

Dlaczego warto polecieć na Dominikanę

Bez względu na wybraną porę roku, na pewno warto polecieć na Dominikanę. Plaże są niezwykle urokliwe z białym piaskiem i palmami nachylonymi do wybrzeża. Kraj posiada 16 zatoczek, a wiele z nich jest chroniona. Jest też specjalny odcinek wybrzeża zwany Amber Coast – czyli wybrzeże bursztynowe.

Jest to doskonałą destynacja dla osób, które lubią słoneczną, piękną pogodę i nie przeszkadzają im wyższe temperatury. Mimo, że od tego kraju dzielą tysiące kilometrów, to jednak tropikalne, niespotykane w Polsce, piękne widoki rekompensują trudy podróży.

Interesująca jest również flora Dominikany. Szata roślinna jest zróżnicowana. Można zobaczyć na własne oczy wiecznie zielone lasy tropikalne, w których rosną takie gatunki drzew jak heban, mahoń czy palmakrólewska. Palmy porastają też regiony nadbrzeżne.

Ponadto w górskich lasach występują charakterystyczne epifity. Zaś w wysokich partiach gór rosną lasysosnowe i mieszane. Natomiast bardziej wyżynne regiony porasta sawanna, a miejscami pojawiają się również terenypustynne. Poza tym zachodnia i północna część wybrzeża gdzieniegdzie jest porośnięta lasami i zaroślaminamorzynowymi.

Poza piękną, słoneczną pogodą, wyjątkową roślinnością i idealnymi warunkami do plażowania, kraj ten posiada wiele innych atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć. Już chociażby samo Santo Domingo, będące stolicą Dominikany, jest najstarszym miastem Nowego Świata. Zona Colonial, czyli stare miasto, jest ujęte na liście UNESCO. Inne miejsca warte odwiedzenia to np.: kurort Punta Cana, wyspa Saona, półwysep Samaná,miasta Puerto Plata, Montecristi, LaAltagracia – Higüey i Altos De Chavón, plaża Bahiade las Aguilas czy wyspaCatalina

Dużym plusem jest także fakt, że językiem urzędowym Dominikany jest język hiszpański. A ten jest dość dobrze zrozumiały dla Polaków, nawet jeśli nigdy się go nie uczyli, ze względu na podobne słownictwo co w naszym ojczystym języku. Sami Dominikańczycy słyną ze swojej uprzejmości, otwartości i prostoduszności. Chętnie udzielają pomocy nieznającym terenu turystom.