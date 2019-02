Te poważne utrudnienia na drugim co do wielkości stołecznym lotnisku, z którego korzystają głównie tanie linie, rozpoczęły się we wtorek, gdy w terminalu pojawił się dym. Doszło tam do niegroźnego pożaru śmieci w magazynie.

Choć niewielki pożar został szybko ugaszony, problemy nie minęły, co jest rezultatem konieczności przestrzegania procedur w przypadku pojawienia się dymu.

Dyrekcja lotniska ogłosiła we wtorek wieczorem, że wszystkie środowe odloty i przyloty przeniesiono na Fiumicino.

Powodem zamknięcia portu lotniczego jest brak zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego i władz sanitarnych na ponowne jego uruchomienie i to, jak podkreślił zarząd, mimo że przeprowadzone badania jakości powietrza nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Dodatkowe grupy obsługi naziemnej pomagają pasażerom, którzy mieli odlecieć z Ciampino zarówno tam, jak i na Fiumicino. Dyrekcja obu lotnisk zwiększyła liczbę punktów informacyjnych i pomocy podróżnym.

Między obu lotniskami kursują autobusy.

Dyrekcja rzymskich lotnisk zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, by uzyskać informacje na temat swoich lotów.

Nie wiadomo, kiedy przywrócone zostaną loty na Ciampino.