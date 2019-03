To miał był spokojny lot linii Ryanair z Wielkiej Brytanii na Teneryfę. Niestety, kiedy maszyna oderwała się od ziemi, na pokładzie wybuchła kłótnia, która przerodziła się w bójkę.

Brało w niej udział dwóch pijanych mężczyzn.

Awantura miała zacząć się, kiedy ktoś zwrócił uwagę, że jedna z kobiet… zdjęła buty.

– Kobieta szła do toalety i nie miała na sobie butów. Bardzo pijany mężczyzna zwrócił na to uwagę i powiedział jej, że ktoś stanie jej na palcach. Wtedy wkroczył do akcji chłopak tej kobiety i próbował wstawić się w jej obronie – relacjonuje Ben Wardrop, jeden ze współpasażerów.

Mężczyźni zaczęli się okładać pięściami.

– W środku tego wszystkiego znalazła się młoda członkini personelu pokładowego, może 24-letnia. Wykonała jednak dobrą robotę, ponieważ jakoś udało jej się odseparować od siebie mężczyzn – dodaje świadek zdarzenia.

Po wylądowaniu, mężczyźni zostali zatrzymani przez policję.