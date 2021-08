Z komunikatu obrony cywilnej Portugalii wynika, że w sumie zagrożonych przez żywioł jest już około 20 tys. hektarów, na których znajdują się głównie drzewostany.

Reklama

W walce z pożarem bierze udział ponad 1000 strażaków i ochotników, wspieranych przez ponad 200 samochodów strażackich oraz 11 samolotów gaśniczych.

Aresztowany to "skruszony" mężczyzna

Władze położonych w rejonie pożaru gmin ogłosiły, że do wtorkowego popołudnia ewakuowanych zostało około 100 osób. Potwierdziły, że pożar dotarł do położonych w południowo-wschodniej części Portugalii kurortów: Tavira i Vila Real de Santo Antonio. Obrona cywilna wezwała mieszkańców i turystów, aby do odwołania zaniechali korzystania z drogi łączącej oba te miasta.

We wtorek po południu na pełnych turystów plażach w tej części Algarve widoczny jest już dym z płonących lasów.

W Portugalii, gdzie strażacy walczą z kilkunastoma pożarami, służby policyjne ogłosiły, że został zatrzymany sprawca podpalenia kompleksu leśnego w okolicach Santa Maria da Feira, na północy. Śledczy ujawnili, że aresztowany to "skruszony" mężczyzna, który miał zaprószyć ogień niedopałkiem.