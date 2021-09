Osoby zaszczepione podróżujące z krajów z zielonej listy, na której znajduje się m.in. Polska, Niemcy, Chiny, USA i Australia, muszą przejść kolejny test PCR po wylądowaniu i następny test szóstego dnia, jeśli nadal przebywają w emiracie.

Reklama

Niezaszczepione osoby z krajów z zielonej listy również nie będą musiały przechodzić kwarantanny, ale test na obecność koronawirusa jest obowiązkowy szóstego i dziewiątego dnia po przybyciu.

Zaszczepieni podróżni przybywający z krajów nieznajdujących się na zielonej liście muszą przejść test PCR po wylądowaniu oraz w czwartym i ósmym dniu, jeśli przebywają w emiracie. Nieszczepieni podróżni muszą przejść test PCR po przybyciu, poddać kwarantannie przez 10 dni i wykonać kolejny test w dziewiątym dniu.

Obowiązek zarejestrowania podróży

Jednocześnie wszystkie osoby przybywające do Abu Zabi (z wyjątkiem obywateli) są zobowiązane do zarejestrowania swojej podróży na rządowej stronie internetowej i ściągnięcia na swój telefon aplikacji ministerstwa zdrowia. Tylko w ten sposób mogą uzyskać dostęp do miejsc publicznych, takich jak hotele i centra handlowe, które są dostępne jedynie dla osób zaszczepionych.

Łagodniejsze zasady panują w sąsiednim emiracie, Dubaju, gdzie szczepienie nie jest wymagane przy wejściu do obiektów publicznych. Przy przyjeździe do Dubaju wymagany jest test zrobiony 72 godziny przed wylotem i w przypadku lotów z Polski powtórny test wykonywany jest po wylądowaniu.