W czwartek upał sprawi, że większość Pasa Słońca (Sun Belt) będzie skwierczeć, a temperatury oscylować wokół 38 st. C., co dotknie dziesiątki milionów ludzi między teksańskim wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej a Central Valley w Kalifornii – podała NBC News.

Zgodnie z prognozami temperatura w Houston osiągnie 36,6 st. C, co przekroczy o pół stopnia rekord na ten dzień ustanowiony przed dwoma laty. W Las Vegas ma być ponad 42 st. C., a w Phoenix niemal 44 st.

W Arizonie, Nevadzie i Kalifornii 15 mln ludzi jest objętych ostrzeżeniem przed nadmiernym upałem, a kolejne 16 - ostrzeżeniem przed upałem.

W weekend temperatura w Phoenix może być jeszcze wyższa i dojść do 45,5 st. C., w Las Vegas do 43,4 st. a w teksańskim Waco - 41,1 st.

Nadmierne upały zmusiły Departament Parków i Rekreacji w Phoenix do zamknięcia dwóch popularnych szlaków turystycznych.

NBC News przytacza wypowiedź rzecznika straży pożarnej w Las Vegas Tima Szymanskiego, którego zdaniem nawet w regionach, gdzie wysokie temperatury nie są niczym nadzwyczajnym, zbyt wiele osób zapomina o podstawowych środkach zapobiegawczych, jak zabieranie wody nawet na krótkie wycieczki.

To niesamowite, jak wielu ludzi wybiera się tutaj na wędrówkę (w ekstremalnym upale), nie zabierając ze sobą wody. Woda może być cenna, może uratować życie – wyjaśnił Szymanski.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski