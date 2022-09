Podróże typu city break cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków, a okres jesienny jest idealnym sezonem na tego rodzaju wyjazdy. Zainteresowanie podróżami city break wyrażone liczbą wyszukiwań wzrosło o 39%[1] rok do roku, co wskazuje, że krótkie wyjazdy są coraz bardziej lubiane przez polskich konsumentów. Co więcej, z badania przeprowadzonego przez firmę GfK na zlecenie eSky.pl wynika, że aż 41% Polaków chciałoby wyjechać na city break do jednego z europejskich miast. Warto zaznaczyć, że z badania wynika, że planowana liczba podróży typu city break jest wyższa niż planowana liczba dłuższych wyjazdów (1,4 vs 1,2 razy).

Ranking

W rankingu najpopularniejszych kierunków na jesienny city break znalazły się miasta, które są wybierane przez klientów serwisu eSky.pl od lat. Na 1. pozycji znalazł się wieloletni faworyt podróżników z Polski – Rzym. Stolica Włoch to kierunek idealny na jesień.

Co ciekawe, w tym roku Rzymowi “depcze po piętach” Barcelona, która uplasowała się na 2. pozycji w rankingu i awansowała o 3 pozycje względem ubiegłego roku. Miasto to zyskało popularność w tym roku m.in. przez dużą liczbę połączeń lotniczych, szczególnie z wielu polskich miast. Podium najpopularniejszych kierunków zamyka stolica Francji – Paryż. W Top 10 znajdziemy najwięcej miast włoskich – oprócz Rzymu w rankingu znalazły się Mediolan, Neapol, Bari oraz Wenecja. Inne miasta, które cieszą się dużą popularnością to m.in. Ateny, Bruksela, czy Madryt.

Warto dodać, że coraz częściej wybierane sa nowe, mniej oczywiste kierunki podróży ma city break, takie jak Wiedień, Budapeszt, Piza, czy Bolonia, a także miejsca, które kojarzą się głównie z wakacjami, tj. Sycylia, czy Malta.

Ceny biletów lotniczych spadają

Z danych serwisu eSky.pl wynika, że ceny biletów lotniczych zaczynają maleć z tygodnia na tydzień – obserwowany jest trend spadkowy od połowy lipca, kiedy to zanotowano pik cenowy. Obecnie poszukując lotów do najpopularniejszych kierunków podróży na city break warto zwrócić uwagę na loty do Rzymu – ceny biletów lotniczych w obie strony zaczynają się już od 175 zł z Krakowa, od 184 zł z Warszawy i od nieco powyżej 200 zł z Wrocławia oraz Poznania. Jeśli chodzi o Barcelonę, to najtaniej polecimy z Krakowa za 230 zł w obie strony. Loty z innych miast są nieco droższe, ale utrzymują się w granicach 500 zł – z Katowic i Warszawy polecimy za nieco więcej niż 240 zł, a z Gdańska za 480 zł.

Bilety lotnicze do stolicy Francji również można upolować w niezwykle atrakcyjnych cenach – do Paryża z Gdańska polecimy już za 145 zł w obie strony, z Wrocławia za nieco ponad 150 zł, a z Krakowa, Poznania i Warszawy za mniej niż 250 zł.

Spadające ceny biletów lotniczych są pochodną tradycyjnie mniejszego popytu w okresie jesiennym. Linie lotnicze w odpowiedzi na mniejsze zainteresowanie już uruchomiły wiele promocji, które mają zachęcić Klientów do podróżowania w okresie jesiennym, w szczególności na city break. Warto dodać, że jak wynika z naszego badania przeprowadzonego przez GfK Polonia, głównym powodem do zaplanowania zagranicznego city break’u jest właśnie możliwość znalezienia okazji lotniczych w atrakcyjnych cenach. Zatem można uznać, że Klienci dostali prawdziwą okazję do podróży tej jesieni – tłumaczy Deniz Rymkiewicz, Rzecznik prasowy w eSky.pl.