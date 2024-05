Podróżowanie pociągiem to nie tylko środek transportu, ale także sposób na doświadczenie niesamowitych krajobrazów i kultur z całego świata. Pociągi oferują unikalną perspektywę, umożliwiając podróżnikom zanurzenie się w otaczającym świecie, zamiast po prostu przelotnie go mijając.

Długi weekend w pociągu?

Od górskich szczytów Alp po dzikie tereny Kolorado, każda z tych malowniczych przejażdżek pociągiem oferuje niezapomniane widoki.

Oslo do Bergen, Norwegia jest to łącząca Oslo i Bergen linia Bergen Line. Wiosną lub jesienią podróż wygląda jak żywy obraz wszystkich czterech pór roku. Belgrad do Baru, Serbia i Czarnogóra jest często nazywany "Balkańskim Expressem", 11-godzinna podróż z Belgradu do Baru przekracza aż 435 mostów, gdy sunie z serbskiej stolicy do największego portu Czarnogóry. Glacier Express z Zermatt do St. Moritz,to już w Szwajcarii, gdzie trasa znana jest z jakości i punktualności swoich pociągów, ale to majestatyczne Alpy i rozległe doliny pełne chałup i krów sprawiają, że jest wręcz wizualnym świętem.

Co w Stanach Zjednoczonych?

Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad w Kolorado, USA jest trasą z długa historią. Wsiądziesz na pokład pociągu parowego z około 1882 roku i przeniesiesz się o 130 lat wstecz. Pociąg jedzie z prędkością 18 mil na godzinę przez strome przełęcze górskie między Durango a Silverton w południowo-zachodnim Kolorado.

Hiram Bingham Orient-Express z Cusco do Machu Picchu w Peru to całodzienna podróż tam i z powrotem na luksusowym Hiram Bingham łączy dwa z najważniejszych miejsc w Peru - kolonialne miasto Cusco i starożytne inkaskie miasto Machu Picchu.

Serce dzikiej przyrody w Nowej Zelandii

TranzAlpine z Christchurch do Greymouth w Nowej Zelandii przemierza Wyspę Południową Nowej Zelandii w 4,5 godziny, oferując widoki na równiny Canterbury i rzekę Waimakiriri, a następnie dramatyczne alpejskie wiadukty prowadzące do Przełęczy Artura.