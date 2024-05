Pobyt w tym regionie to okazja do zgłębienia bogatej kultury, odkrycia barwnej historii czy rozkoszowania się doskonałą kuchnią.

Według danych hiszpańskiego Narodowego Instytutu Statystycznego, ten słoneczny kraj odwiedziło w 2023 r. rekordowe 85,1 mln zagranicznych turystów. Costa del Sol to region z bogatą kulturą i morzem atrakcji. Prowincja Malagi należy do Andaluzji. Ta z kolei jest kwintesencją całej Hiszpanii – tego, co w niej najpiękniejsze i najbarwniejsze. Tutaj niemalże każde miejsce opowiada fascynującą historię, a nowoczesność splata się z tradycją w hipnotyzujący taniec, który przyciąga i oczarowuje każdego, kto ma szczęście odwiedzić ten region – mówi Renata Lorens, współwłaścicielka International Investment Marbella.

Doświadcz lokalnej kultury

Festiwal Starlite, odbywający się w Marbelli, jest jednym z najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych w Europie. Przyciąga międzynarodowe gwiazdy oraz lokalnych artystów. Program obejmuje koncerty, wystawy sztuki, pokazy mody i seanse filmowe, a imprezy trwają praktycznie przez całe lato. Warto wziąć udział także w Noche de San Juan, która przypada 23 czerwca. Tego dnia, z okazji letniego przesilenia, Hiszpanie zbierają się na plażach, gdzie rozpalają ogniska, urządzają pikniki i bawią się do świtu. Od czerwca do sierpnia trwa również Festiwal Cueva de Nerja, podczas którego Jaskinia Nerja staje się scenerią dla koncertów muzycznych i występów tanecznych. W sierpniu, w Maladze, warto zameldować się na Feria de Málaga – to jedno z najważniejszych świąt w Andaluzji, będące połączeniem historycznych tradycji z nowoczesnym festiwalem.

Daj się ponieść ognistemu flamenco

Nic tak nie rozpala zmysłów, jak ogniste flamenco w czerwonych promieniach zachodzącego, hiszpańskiego słońca. Ten emocjonujący taniec wywodzi się właśnie z Andaluzji. Wpisane na listę UNESCO, flamenco składa się z trzech elementów: cante, czyli śpiewu, baile, oznaczającego taniec oraz toque – gry na gitarze. Fakt, że flamenco uczy się w szkołach tanecznych na całym świecie, świadczy o jego globalnym wpływie i ogromnej popularności. Warto jednak doświadczyć tego wyjątkowego przedstawienia na własnej skórze.

Odkryj naturalne i historyczne piękno Andaluzji

Co warto zobaczyć w Andaluzji? Granadę, znaną z Alhambry, majestatycznego pałacu i twierdzy z okresu mauretańskiego. Następna jest Kordoba, która słynie z imponującego meczetu – Mezquita-Catedral. Kolejna na mapie jest Jerez de la Frontera, światowa stolica hiszpańskiego wina sherry i ważne centrum hodowli koni andaluzyjskich. Nie można pominąć słynnej Sewilli, stolicy Andaluzji, której znakiem rozpoznawczym jest największa na świecie gotycka katedra i wieża Giralda. Kadyks oferuje malownicze plaże, zabytkową starówkę i wspaniały widok na Atlantyk. Popularny wśród turystów szukających uroku tradycyjnej, andaluzyjskiej wsi jest Mijas Pueblo, leżący w prowincji Malaga. Turystów urzeknie również Ronda, znana z mostu Puente Nuevo i wąwozu El Tajo, przyciąga swoimi historycznymi miejscami, w tym najstarszą areną walk byków w Hiszpanii. Na koniec Sierra Nevada – najwyższy łańcuch górski w kontynentalnej Hiszpanii, oferujący liczne trasy piesze i rowerowe oraz Sierra de las Nieves, będący rezerwatem biosfery UNESCO w Andaluzji, charakteryzujący się surowym, górskim krajobrazem.

Spróbuj swoich sportowych sił w popularnych sportach

Costa del Sol, dzięki swojemu długiemu wybrzeżu i sprzyjającym warunkom pogodowym, jest idealnym miejscem do uprawiania sportów wodnych. Najpopularniejsze w tym regionie, to windsurfing i kitesurfing – szczególnie w Tarifie, która jest uważana za stolicę tych aktywności. Dużym powodzeniem w Marbelli, Puerto Banús, czy Maladze cieszy się również żeglarstwo. Bogactwo Morza Śródziemnego czyni hiszpańskie wybrzeże również atrakcyjnym punktem do nurkowania. Na spokojniejszych wodach lokalsów i turystów można zobaczyć także na SUP-ie. Costa del Sol to także gratka dla miłośników golfa (nie bez powodu ten region określany jest czasem jako Costa del Gol), tenisa, czy padla.

Rozkoszuj się hiszpańską kuchnią

Hiszpańska kuchnia, znana z różnorodności i bogactwa smaków, czerpie z regionalnych tradycji i śródziemnomorskich składników, takich jak oliwa z oliwek, owoce morza, ryż i świeże warzywa. Trzeba spróbować tu tapas, czyli małych przekąsek, będących podstawą tutejszego stylu jedzenia i społecznego życia. Popularna paella charakteryzuje się swoim zaskakującym i głębokim smakiem. Ceniona za swoją aksamitną teksturę na całym świecie jest luksusowa szynka Jamón ibérico. Nie zapominajmy o zimnej, wykonanej z sezonowych warzyw zupie gazpacho, A na deser? Oczywiście churros! Głęboko smażone ciasteczka podawane z gorącą czekoladą, to symbol tego kraju.