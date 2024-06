Najpiękniejszy kurort we Włoszech. Nieoczywisty wybór

Nie Positano, nie Amalfi i nie Portofino, lecz mało znane miasteczko Pollica w Kampanii Włosi uznali za najpiękniejszą nadmorską miejscowość w swoim kraju. Wybór może zaskakiwać, bo konkurencja była bardzo silna. We Włoszech nie brakuje przecież malowniczo położonych kurortów. Zwycięzcę wyłoniono spośród 432 lokalizacji.

O wyborze zdecydowały nie tylko walory estetyczne samej miejscowości, ale również otaczający ją krajobraz, różnorodność przyrody, stan wybrzeża, plaż i wody, czystość oraz jakość usług hotelowych i oferta dla turystów. Organizatorem konkursu Cinque Vele jest włoski Touring Club i Liga Ochrony Środowiska.

Pollica - kwintesencja włoskiego klimatu

W tym miasteczku można poczuć prawdziwie włoski klimat. Pollica to niewielka miejscowość położona na południu Włoch, na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego. Znajduje się w regionie Kampania, w prowincji Salerno. Jest oddalona od Neapolu o nieco ponad 2 godziny jazdy autem.

To typowe, małe włoskie miasteczko, którego historia sięga VIII wieku. Jest położone na zboczu wzgórza Monte Stella. Przylegają do niego także urokliwe osady Pioppi i Acciaroli, która miała zainspirować Ernesta Hemingwaya do napisania słynnego dzieła „Stary człowiek i morze”. W miasteczku mieszka zaledwie około 2 tys. osób. Otacza je spokojna okolica. Pollica słynie z doskonałej śródziemnomorskiej kuchni i wydarzeń kulturalnych. Wśród zabytków znajdziemy w niej średniowieczny Zamek Książąt Capano. Miejscowość jest częścią Parku Narodowego Cilento.

Najpiękniejsze włoskie miasteczka. Gdzie ich szukać?

Pollica to nie jedyne wyróżnione nadmorskie miasteczko. Inni nagrodzeni również są spoza kręgu najpopularniejszych włoskich miejscowości. Wybrano również kurorty nad jeziorami.

Drugie miejsce przyznano miejscowości Nardo położonej w regionie Apulia, w prowincji Lecce. Na trzecim miejscu znalazło się miasteczko Baunei znajdujące się na wschodnim wybrzeżu Sardynii, a na czwartym Domus de Maria, także na Sardynii. Jako piątą najpiękniejszą miejscowość doceniono Castiglione della Pescaia w Toskanii.

Wśród miejsc położonych nad jeziorami zwyciężyło miasteczko Molveno w prowincji Trydent. Za nim znalazło się Appiano sulla Strada del Vino w prowincji Bolzano. Trzeci nagrodzony kurort to Massa Marittima nad jeziorem Accesa w południowej Toskanii.