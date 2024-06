Wyjście na plażę lub wyjazd nad kąpielisko doskonale sprawdza się jako weekendowa forma wypoczynku, zarówno wśród rodzin z dziećmi, par, jak i grup znajomych. Miejsc tego rodzaju w województwie Wielkopolskim nie brakuje. Poniżej przedstawiamy listę najpiękniejszych plaż zarówno w Poznaniu, jak i w jego okolicach.

Kąpielisko nad Jeziorem Niedzięgiel

Kąpielisko położone jest w malowniczej okolicy wśród wspaniałej przyrody - nad Jeziorem Niedzięgiel. To idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji chętnie odwiedzane przez mieszkańców województwa oraz turystów. Oprócz strzeżonego kąpieliska i piaszczystej plaży znajdziemy tu także m.in. alejki spacerowe, trasy rowerowe, boisko do siatkówki plażowej, zaplecze sanitarne oraz… dużo ciszy i spokoju.

Kąpielisko nad Jeziorem Dominickim

Jezioro Dominickie do miejsce, w którym możemy przyjemnie spędzić czas. Kąpielisko mieści się w miejscowości Boszkowo i przyciąga miłośników plażowania i kąpieli wodnych. Oprócz strzeżonego kąpieliska i wydzielonych stref do kąpieli znajdują się tu także plac zabaw dla dzieci, pomost, miejsce na grilla i ogniska, a także zaplecze gastronomiczne i sanitarne.

Plaża nad jeziorem Rusałka

Rusałka to sztuczne jezioro znajdujące się w parku miejskim. Jest tu m.in. miejsce do pływania i spacerów, spotkań i wypoczynku. Jezioro Rusałka otoczone jest lasami i licznymi ośrodkami rekreacyjnymi. Znajduje się tu piaszczysta plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zaplecze gastronomiczne. Latem często odbywają się tu także imprezy, festiwale i koncerty.

Plaża miejska w Śremie

Plaża miejska w Śremie idealnie nadaje się na relaks i wypoczynek dla każdego – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Latem miejsce to słynie z licznie odbywających się tu wydarzeń kulturalnych oraz imprez. Tutejsze kąpielisko należy do bezpiecznych - nadzór nad nim sprawują wykwalifikowani ratownicy. Wśród tutejszych atrakcji są m.in. piękna plaża, boisko do siatkówki, badmintona, siatkówki plażowej i boule, a także wypożyczalnia sprzętu wodnego, bezpłatna wypożyczalnia leżaków oraz plac zabaw dla dzieci.

Jezioro Maltańskie

Choć w jeziorze maltańskim nie można się już kąpać (jak informuje poznański ratusz, przyczyną zamknięcia kąpieliska było niewielkie zainteresowanie kąpielami w jeziorze oraz częste zakwity sinic) wciąż w tym miejscu – położonym nieopodal samego serca Poznania – dostępna jest plaża trawiasta, miejsce spotkań poznaniaków i turystów oraz infrastruktura do uprawiania sportów wodnych.

Plaża w Antoninie

Kąpielisko nad stawem Szperek w powiecie ostrowskim oferuje strzeżone przez ratowników miejsce do kąpieli, wyznaczoną strefą kąpieli dla dzieci, strefę sportu i rekreacji na plaży, a także wydzielone miejsca na grill i ognisko. Znajduje się tu także pomost, istnieje możliwość cumowania sprzętu wodnego. To wszystko sprawia, że plaża w Antoninie również stanowi idealne miejsce na wypoczynek!