Jak podaje Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, trzecia tura programu potrwa od 1 września do 31 grudnia 2025 roku. W jej ramach pula dostępnych środków to:

Wrzesień: 600 000 zł

Październik: 600 000 zł

Listopad: 250 000 zł

Grudzień: 350 000 zł

W odróżnieniu od poprzednich tur, wartość bonu wyniesie zawsze 300 zł, bez względu na rodzaj noclegu. Wcześniej dofinansowanie było zróżnicowane i wynosiło od 200 do 400 zł, w zależności od obiektu noclegowego.

Bon turystyczny. Kto może skorzystać?

O bon turystyczny może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie Polski i zamierza skorzystać z usługi noclegowej w województwie podlaskim na co najmniej dwie noce. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.

Bon jest niezbywalny – nie można go odsprzedać ani podarować innej osobie. Musi być zrealizowany na jedną rezerwację i w miesiącu wskazanym na bonie. Dofinansowanie jest możliwe tylko, jeśli co najmniej część ceny za usługę, odpowiadająca wartości bonu, zostanie zrealizowana bezpośrednio w obiekcie noclegowym.