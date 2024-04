Irlandzki przewoźnik najwyraźniej stawia na górnośląskie lotnisko. Niedawno Ryanair zapowiedział dodanie do bazy w Pyrzowicach jednego Boeinga 737-800NG, teraz rozwija siatkę połączeń z tego lotniska.

Nowe, atrakcyjne rejsy z Pyrzowic

"Ryanair poinformował, że w kwietniu 2024 roku pasażerowie podróżujący z Pyrzowic zyskają możliwość zakupu biletów na pięciu nowych kierunkach, łączących Katowice Airport z chorwackim Zadarem, hiszpańskim Alicante, Maltą oraz Bari i Rzymem-Fiumicino we Włoszech" - poinformował Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.

Pierwsze rejsy, do Rzymu-Fiumicino oraz na Maltę, odbyły się w poniedziałek 15 kwietnia. Jak podaje serwis Katowice.naszemiasto.pl, loty w obu kierunkach będą się odbywały trzy razy w tygodniu. Loty do Rzymu realizowane będą w poniedziałki, czwartki i niedzielę, natomiast na Maltę polecimy w poniedziałki, środy i soboty.

Rejsy do Bari we Włoszech będą się odbywały dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Do Zadaru w Chorwacji polecimy w poniedziałki, środy i niedziele.

Najdalsza trasa prowadzi z Katowice Airport w Pyrzowicach do Alicante w Hiszpanii. Rejsy będą obsługiwane dwa razy w tygodniu, w piątki i niedziele.

Wakacje 2024 z Katowice Airport

Po rozszerzeniu siatki połączeń, turyści wyruszający w świat z Pyrzowic mogą podróżować na 20 regularnych trasach do 11 państw.

Obecnie oferta niskokosztowej linii lotniczej Ryanair w Katowice Airport obejmuje loty do Bułgarii (Warna), Chorwacji (Pula, Zadar), na Cypr (Pafos), do Grecji (Ateny), Hiszpanii (Alicante), na Maltę, do Irlandii (Dublin), Niemiec (Dortmund), Norwegii (Oslo-Gardermoen), Wielkiej Brytanii (Londyn-Stansted, Manchester) oraz do Włoch (Alghero, Bari, Forli, Katania, Mediolan-Bergamo, Rzym-Fiumicino, Trapani, Wenecja-Treviso).

"Obserwujemy duże zainteresowanie wszystkimi nowymi kierunkami, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. W tym roku irlandzki przewoźnik zdecydowanie zwiększy swoje przewozy w ruchu regularnym z katowickiego lotniska. Między innymi dzięki temu spodziewamy się obsłużyć rekordowe ponad 6 mln podróżnych w całym 2024 roku" – powiedział Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.