Promocja trwa do północy jutra (4 września) i obejmuje ofertę ponad 235 kierunków w siatce połączeń Ryanair. W ramach promocji można wybierać między relaksującymi plażami, nowymi miastami do odkrycia, a także mniej uczęszczanymi destynacjami.

Jesienne podróże

Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager na Europę Środkowo-Wschodnią i Bałtyki w Ryanair, podkreśliła, że chociaż lato dobiega końca, to nadal jest wiele okazji do zarezerwowania słonecznego wypadu. Dzięki błyskawicznej wyprzedaży, dostępnej tylko do północy 4 września, podróżni mogą skorzystać z 20 proc. rabatu na loty w nadchodzących miesiącach. Zachęca do odwiedzenia strony Ryanair, aby jak zarezerwować bilety w promocyjnych cenach.