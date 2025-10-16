Jak informowała lokalna prasa Sąd Rejonowy w Wilhelmshaven wszczął postępowanie upadłościowe wobec spółki Wangerland Touristik GmbH. Celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy. Zgodnie z wnioskiem, 1 września sąd wszczął postępowanie upadłościowe w ramach zarządu własnego dla spółki Wangerland Touristik GmbH (WTG).

Celem jest kontynuacja działalności gospodarczej w sposób uporządkowany i dalsze wspieranie stabilizacji ekonomicznej firmy w ramach planu restrukturyzacji - napisano.

Biuro podróży ogłosiło upadłość Powód? Nieudana inwestycja

Głównym powodem kłopotów biura podróży okazała się przesadnie kosztowna inwestycja w nowe uzdrowisko "Thalasso Meeres Spa". Początkowo zakładano, że projekt pochłonie 8,8 miliona euro, ale ostatecznie koszty wzrosły do aż 23 milionów euro. Tak ogromne obciążenie przerosło możliwości firmy, co doprowadziło do jej niewypłacalności w środku sezonu urlopowego.

Trudna sytuacja firmy. Milionowe obciążenia

Dyrektor zarządzający Wangerland Touristik GmbH, Torsten Riedel, który objął stanowisko zaledwie w kwietniu tego roku, przyznał, że sytuacja jest trudna, ale złożony wniosek o upadłość ma pomóc w zabezpieczeniu przyszłości firmy. Niestety, próby ratowania firmy okazały się spóźnione, a spółka jest teraz obciążona milionowymi zobowiązaniami. Wangerland Touristik GmbH, która do tej pory zajmowała się rozwojem turystyki i marketingiem regionu Wangerland na wybrzeżu Morza Północnego, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.

Wangerland wyprzedaje baseny, kempingi i nawet leżaki

Jak donosi Bild.de, przedsiębiorstwo miejskie zarządzało dwoma basenami i dużym polem kempingowym, które teraz są na sprzedaż. Planowane spa miało wnieść powiew świeżości do miejskiej kasy. Teraz firma wystawia na sprzedawane baseny, kempingi i wypożyczalnie leżaków.

Basen w Hooksiel, budynki towarzyszące i wyposażenie basenu też zostaną sprzedane. Nieruchomość zajmuje powierzchnię nieco poniżej 21 000 metrów kwadratowych. Zainteresowane strony mogą składać wnioski do 3 listopada. Nawet budynek administracyjny WTG ma zostać spieniężony. Syndycy masy upadłościowej mają nadzieję, że to pokryje przynajmniej część długu.