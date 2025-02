Najpiękniejsza wyspa na świecie. Zakynthos w Grecji

Znamy ranking najpiękniejszych wysp na świecie 2024 według użytkowników niemieckiego portalu podróżniczego Travelbook. Zestawienie powstało na podstawie 13 tys. głosów internautów. Walka o zwycięstwo była zacięta i trwała niemal do ostatniej chwili. Ostatecznie wytypowano wyspę, którą uznano za najbardziej atrakcyjną. Typ internautów warto wziąć pod uwagę przy planowaniu wakacji 2025.

Za najpiękniejszą wyspę na świecie uznano grecką wyspę Zakynthos, na którą oddano 1569 głosów. Grecki wakacyjny raj pokonał bajkową wyspę Bora Bora należącej do Polinezji Francuskiej, która uzyskała zaledwie 16 głosów mniej niż zwycięzca. Trzecie miejsce przypadło wyspie Praslin, która należy do Seszeli.

Najpiękniejsze wyspy na świecie 2024 - ranking

Ranking najpiękniejszych wysp na świecie 2024 wytypowany na podstawie głosów użytkowników niemieckiego portalu podróżniczego Travelbook:

Zakynthos, Grecja

Bora Bora, Polinezja Francuska

Praslin, Seszele

Koh Tao, Tajlandia

Mauritius

Kreta, Grecja

Formentera, Hiszpania

Madera, Portugalia

Porto Santo, Portugalia

Islandia

Ischia, Włochy

Oahu, Hawaje, USA

Wyspa Zakynthos. Grecki raj wakacyjny

Należąca do Grecji wyspa Zakynthos zwyciężyła w rankingu na najpiękniejszą wyspę świata. Polacy doskonale znają ten kierunek i chętnie wybierają go na wakacje. Położona na Morzu Jońskim Zakynthos oferuje odwiedzającym rajskie plaże z turkusową wodą i jasnym piaskiem, otoczone spektakularnymi klifami. To właśnie na Zakynthos znajduje się słynna Zatoka Wraku (plaża Nawajo), którą chętnie odwiedzają turyści z całego świata.

Zakynthos to też miejsce, w którym wylęgają się żółwie karetta, które przy odrobinie szczęścia można zobaczyć na miejscowych plażach. Turystom, którzy lubią rozrywkę poleca się miejscowość Laganas. Tym, którzy wolą nieco spokojniejsze miejsca, bardziej przypadnie do gustu Kalamaki. Cała wyspa ma szeroką ofertę gastronomiczną z doskonałą grecką kuchnią, owocami morza i innymi przysmakami charakterystycznymi dla tego regionu.