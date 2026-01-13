Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą PBS na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, największą popularnością cieszą się polskie góry – wybiera się tam 31 proc. Polaków wyjeżdżających turystycznie w sezonie zimowym, czyli niemal połowa spośród tych, którzy wypoczywać będą w Polsce. Nad polskie morze lub do miasta zamierza wyjechać po 19 proc. spośród tych, którzy na swój główny wyjazd udadzą się w kraju.

Ogółem w tegorocznym sezonie zimowym wyjechać przynajmniej raz w celach wypoczynkowych planuje 51 proc. dorosłych Polaków.

Większość Polaków spędzi ferie w kraju

Jak wynika z badania 27 proc. spędzi zimowy urlop wyłącznie w Polsce, podczas gdy 11 proc. zadeklarowało, że w tym czasie planuje tylko podróże zagraniczne, a 7 proc. ma zamiar wyjechać zarówno do miejsc położonych w kraju, jak i za granicę. Również 7 proc. wszystkich respondentów nie podjęło jeszcze decyzji, ile razy i dokąd wyjedzie, ale stwierdziło, że ma takie plany.

W okresie zimowym tylko raz zamierza wyjechać 29 proc. osób, a 16 proc. planuje dwa wyjazdy lub więcej.

Wypoczynek turystyczny w kraju Polacy najchętniej spędzają w gronie rodzinnym - zadeklarowało tak 77 proc. ankietowanych. Jedynie 9 proc. wybierze się na krajowy wyjazd zimowy samemu.

Czego oczekują Polacy po wypoczynku w kraju?

Głównym celem krajowych wyjazdów zimowych pozostaje wypoczynek i relaks - wskazało tak 35 proc. badanych w tej grupie. Zwiedzać atrakcje turystyczne i kulturalne planuje 14 proc., a wyjechać w celu uprawiania sportów zimowych ma zamiar 13 proc. Tyle samo badanych wskazało, że wyjazdu służył będzie przebywaniu blisko natury, z dala od cywilizacji i tłumów.

Co trzeci spośród wyjeżdżających do miejsc położonych w kraju (34 proc.) pojedzie na swój najważniejszy i najdłuższy wyjazd zimowy w okresie ferii szkolnych, a 32 proc. ma zamiar to zrobić w innym terminie.

Najczęściej planowana długość pobytu podczas wypoczynku w Polsce to 4–7 dni - tak wskazała połowa respondentów. Co trzeci ankietowany planuje krótszy, 2- lub 3-dniowy wyjazd.

83 proc. planujących zimowy wyjazd rekreacyjny w Polsce skorzysta z płatnej bazy noclegowej, ale pełny pakiet pobytowy, na który składa się nocleg, wyżywienie i / lub inne usługi, zamierza wykupić jedynie 31 proc. U rodziny chce zatrzymać się 12 proc. osób.

Priorytety wypoczynku w za granicą

Z kolei spośród ankietowanych wybierających się na główny urlop zimowy za granicę, na relaks i wypoczynek nastawionych jest 25 proc. Zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych planuje 16 proc., a 14 proc. chce w tym czasie skorzystać ze słońca i plaż.

8 na 10 wyjeżdżających za granicę planuje skorzystać z płatnej bazy noclegowej, w tym 4 na 10 zdecyduje się na pełny pakiet – razem z wyżywieniem. Odsetek tych, którzy zatrzymają się u rodziny i znajomych jest niemalże taki sam jak w przypadku wyjazdów krajowych i wynosi 13 proc.

Wyjeżdżający za granicę przeciętnie wypoczywać będą dłużej niż ci, którzy spędzą urlop w kraju. 52 proc. wyjedzie na 4 do 7 dni, a 24 proc. - na 8 do 10 dni. Wyjazd na 11-14 dni zaplanowało 9 proc. Krótki, 2- lub 3-dniowy wyjazd przewiduje 10 proc. respondentów w tej grupie.

Przeciętne planowane koszty wyjazdów zagranicznych są wyższe niż wyjazdów krajowych. 62 proc. wyjeżdżających za granicę planuje wydać powyżej 2 tys. zł na osobę. Co piąty respondent w tej grupie planuje wydać powyżej 5 tys. zł, natomiast 6 proc. chce się zmieścić w kwocie poniżej 1 tys. zł.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1002 osób wieku 18-65 lat oraz wybranej grupie 1068 osób planujących wyjazd zimą.