Najnowsze badanie Skyscanner przeprowadzone z OnePoll pokazuje ciekawą zależność: 86 proc. Polaków chce wyjechać za granicę w 2026 roku, ale aż 54 proc. z nas uważa, że bilet lotniczy musi kosztować ponad 1000 zł. Analitycy sprawdzili tysiące tras i udowodnili, że przy odrobinie sprytu można podróżować za ułamek tej kwoty. Największą barierą dla podróżnych pozostaje niezdecydowanie. 56 proc. wciąż szuka daty, a 47 proc. idealnego miejsca. Tymczasem najlepsi łowcy okazji już rezerwują loty do Albanii czy Włoch.

Złota zasada: Wylatuj we wtorek

Szukasz najtańszego terminu? Skyscanner wskazuje konkretną datę: poniedziałek, 12 stycznia 2026 r. to moment publikacji raportu, ale to właśnie wtorki statystycznie okazują się najtańszymi dniami na rozpoczęcie podróży w tym roku. Jeśli chcesz zaoszczędzić, unikaj weekendowych wylotów.

Gdzie polecisz najtaniej w 2026 roku? Ranking top 10

Oto lista kierunków, w których średnie ceny lotów w obie strony zamykają się w kwocie poniżej 521 zł.

Tirana, Albania (średnio 297 zł). W lutym loty w obie strony znajdziesz za 128 zł, hotel 3* od 181 zł i auto na 2 dni od 54 zł. Mediolan, Włochy (średnio 359 zł). Stolica mody oferuje rekordowo tanie połączenia w marcu, nawet za 85 zł w obie strony, hotel 3* od 365 zł, a auto na 1 dzień od 44 zł. Londyn, Wielka Brytania (średnio 378 zł). Do brytyjskiej stolicy najtaniej polecisz w styczniu. Bilety startują od 114 zł, hotel 3* od 251 zł i auto na 3 dni od 90 zł. Helsinki, Finlandia (średnio 378 zł). Skandynawia wcale nie musi być droga. Lutowe loty do stolicy Finlandii kosztują od 186 zł, hotel 3* od 254 zł, auto na 3 dni od 343 zł. Pafos, Cypr (średnio 412 zł). Wiosenne słońce na Cyprze w zasięgu ręki. W kwietniu polecisz tam od 205 zł, hotel 3* od 290 zł, auto na 2 dni od 180 zł. Praga, Czechy (średnio 421 zł). Nasza sąsiadka kusi majówką. Loty w obie strony znajdziesz już za 167 zł, hotel 3* od 200 zł, a auto na 2 dni od 209 zł. Rzym, Włochy (średnio 436 zł). Wieczne Miasto najtaniej przywita Cię w styczniu. Bilety kupisz od 130 zł, hotel 3* od 264 zł, auto na 3 dni od 50 zł. Paryż, Francja (średnio 445 zł). Walentynki w Paryżu? W lutym loty zaczynają się od 141 zł, hotel 3* od 309 zł, auto na 2 dni od 165 zł Valletta, Malta (średnio 519 zł). Marzec to idealny moment na Maltę. Ceny lotów zaczynają się od 173 zł, hotel 3* od 225 zł, auto na 2 dni od 103 zł. Ateny, Grecja (średnio 521 zł). Ranking zamykają Ateny. W czerwcu znajdziesz połączenia w obie strony od 320 zł, hotel 3* od 270 zł, auto na 3 dni od 165 zł.

Wynajem auta i hotelu. O czym pamiętać?

Dane Skyscanner pokazują ciekawą tendencję: Polacy najpierw rezerwują hotele (49 proc.) i loty (47 proc.), a najdłużej zwlekają z wynajmem samochodu (tylko 13 proc.). To błąd, bo w popularnych miejscach jak Tirana czy Mediolan, ceny wynajmu auta poza sezonem są niskie (nawet 44-54 zł za dzień). Rezerwując wszystko w jednym pakiecie z wyprzedzeniem, możesz urwać z budżetu kolejne kilkaset złotych. Najlepiej wylecieć w styczniu lub lutym. To statystycznie najtańsze miesiące na podróżowanie po Europie.