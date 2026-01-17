Tatrzański Park Narodowy stawia na edukację i bezpieczeństwo. Jeśli boisz się wychodzić zimą na szlak samotnie, ta oferta jest dla Ciebie. Wycieczki prowadzą doświadczeni przewodnicy i pracownicy TPN, którzy opowiadają o tatrzańskiej przyrodzie i zasadach poruszania się w śniegu. Cennik biletów na wycieczki:

7 zł / osoba – bilet rodzinny (dla grup 2–5 osób),

– bilet rodzinny (dla grup 2–5 osób), 14 zł / osoba – bilet indywidualny.

Wyprawy startują w poniedziałki i środy o godzinie 9:00. W programie znajdziesz m.in. wyjścia na Przysłop Miętusi, Halę Kondratową, Halę Stoły oraz Nosalową Przełęcz.

Warsztaty i prelekcje. Co robić po szlaku?

TPN przygotował także bogatą ofertę zajęć stacjonarnych, które odbywają się w Zakopanem i Kościelisku. To idealna opcja na mroźne popołudnia.

Wtorki (godz. 10:00): Warsztaty malarstwa na szkle "Tatrzańskie pejzaże" w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Koszt: 35 zł (opiekun wchodzi za darmo).

"Tatrzańskie pejzaże" w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Koszt: 35 zł (opiekun wchodzi za darmo). Wtorki (godz. 16:00): Darmowe prelekcje edukacyjne . Eksperci opowiedzą m.in. o niedźwiedziach, kozicach i "zimowych śpiochach". Wstęp wolny.

. Eksperci opowiedzą m.in. o niedźwiedziach, kozicach i "zimowych śpiochach". Wstęp wolny. Czwartki (godz. 10:00): Warsztaty tkackie "Między kartkami" w Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia. Dzieci stworzą własne zakładki z wełny owczej.

Najważniejsze daty w ferie

Cykl startuje 19 stycznia 2026. Oto kilka wybranych terminów, na które warto zwrócić uwagę:

19 stycznia: Wycieczka na Przysłop Miętusi.

26 stycznia: Wyprawa na Halę Kondratową.

10 lutego: Specjalna prelekcja "Lawinowe ABC"

23 lutego: Rodzinne wyjście na Nosalową Przełęcz.

Jak się zapisać?

Wszystkie bilety na wycieczki i warsztaty są dostępne wyłącznie online na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ze względu na limitowane grupy i bardzo niską cenę, miejsca znikają błyskawicznie. TPN przypomina, aby na wycieczki terenowe ubrać się stosownie do warunków zimowych – niezbędne są dobre buty, ciepła odzież i opcjonalnie raczki.