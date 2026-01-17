Tatrzański Park Narodowy stawia na edukację i bezpieczeństwo. Jeśli boisz się wychodzić zimą na szlak samotnie, ta oferta jest dla Ciebie. Wycieczki prowadzą doświadczeni przewodnicy i pracownicy TPN, którzy opowiadają o tatrzańskiej przyrodzie i zasadach poruszania się w śniegu. Cennik biletów na wycieczki:
- 7 zł / osoba – bilet rodzinny (dla grup 2–5 osób),
- 14 zł / osoba – bilet indywidualny.
Wyprawy startują w poniedziałki i środy o godzinie 9:00. W programie znajdziesz m.in. wyjścia na Przysłop Miętusi, Halę Kondratową, Halę Stoły oraz Nosalową Przełęcz.
Warsztaty i prelekcje. Co robić po szlaku?
TPN przygotował także bogatą ofertę zajęć stacjonarnych, które odbywają się w Zakopanem i Kościelisku. To idealna opcja na mroźne popołudnia.
- Wtorki (godz. 10:00): Warsztaty malarstwa na szkle "Tatrzańskie pejzaże" w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Koszt: 35 zł (opiekun wchodzi za darmo).
- Wtorki (godz. 16:00): Darmowe prelekcje edukacyjne. Eksperci opowiedzą m.in. o niedźwiedziach, kozicach i "zimowych śpiochach". Wstęp wolny.
- Czwartki (godz. 10:00): Warsztaty tkackie "Między kartkami" w Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia. Dzieci stworzą własne zakładki z wełny owczej.
Najważniejsze daty w ferie
Cykl startuje 19 stycznia 2026. Oto kilka wybranych terminów, na które warto zwrócić uwagę:
- 19 stycznia: Wycieczka na Przysłop Miętusi.
- 26 stycznia: Wyprawa na Halę Kondratową.
- 10 lutego: Specjalna prelekcja "Lawinowe ABC"
- 23 lutego: Rodzinne wyjście na Nosalową Przełęcz.
Jak się zapisać?
Wszystkie bilety na wycieczki i warsztaty są dostępne wyłącznie online na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ze względu na limitowane grupy i bardzo niską cenę, miejsca znikają błyskawicznie. TPN przypomina, aby na wycieczki terenowe ubrać się stosownie do warunków zimowych – niezbędne są dobre buty, ciepła odzież i opcjonalnie raczki.
