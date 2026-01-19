Ranking obejmuje 15 największych europejskich linii i wskazuje, że problemy z regularnością lotów nie dotyczą wyłącznie LOT-u. Wśród trzech najsłabiej ocenianych przewoźników znalazły się także Wizz Air oraz Air Europa.

Ranking ocenia największe europejskie linie lotnicze według dziewięciu kryteriów, obejmujących m.in. terminowość lotów, komfort na pokładzie, bezpieczeństwo, przystępność cen biletów, opinie pasażerów, jakość saloników lotniskowych, uznanie branżowe oraz zasady dotyczące podróży z rodziną, jak i także warunki przewozu zwierząt.

10 najgorzej ocenionych linii lotniczych w 2025 roku

1. Air Europa

Reklama

2. LOT Polish Airlines

3. Wizz Air

4. Ryanair

5.Vueling

6. Volotea

7. TAP Air Portugal

8. Air France

9. Norwegian Air Shuttle

10. SAS

Ranking opracowano na podstawie danych operacyjnych i opinii pasażerów. Oceniane linie lotnicze nie brały udziału w jego tworzeniu ani w procesie oceny wyników.

5 najważniejszych wniosków

Punktualność nadal problemem numer jeden: Linie lotnicze zajmujące najniższe miejsca w rankingu konsekwentnie notują złe wyniki w zakresie punktualności oraz stosunkowo wysoki odsetek opóźnień i odwołań lotów. Według przytoczonych danych, to właśnie utrudnienia w realizacji połączeń są głównym źródłem niezadowolenia pasażerów.

nadal problemem numer jeden: Linie lotnicze zajmujące najniższe miejsca w rankingu konsekwentnie notują złe wyniki w zakresie punktualności oraz stosunkowo wysoki odsetek opóźnień i odwołań lotów. Według przytoczonych danych, to właśnie utrudnienia w realizacji połączeń są głównym źródłem niezadowolenia pasażerów. Niskie ceny = wyraźny kompromis: Przewoźnicy linii typu ultra low-cost wypadają dość dobrze pod względem przystępności cenowej, ale osiągają niesatysfakcjonujące wyniki w kategoriach komfortu, opinii pasażerów oraz zasad podróżowania z rodziną oraz tych dotyczących przewozu zwierząt.

= wyraźny kompromis: Przewoźnicy linii typu ultra low-cost wypadają dość dobrze pod względem przystępności cenowej, ale osiągają niesatysfakcjonujące wyniki w kategoriach komfortu, opinii pasażerów oraz zasad podróżowania z rodziną oraz tych dotyczących przewozu zwierząt. Opinia klientów liczy się coraz bardziej: Najniżej w rankingu plasują się linie lotnicze, które od dłuższego czasu zbierają niskie oceny od pasażerów. To efekt niezadowolenia z ogólnej jakości obsługi, komunikacji z linią lotniczą oraz sposobu, w jaki przewoźnicy reagują na opóźnienia i odwołania lotów.

liczy się coraz bardziej: Najniżej w rankingu plasują się linie lotnicze, które od dłuższego czasu zbierają niskie oceny od pasażerów. To efekt niezadowolenia z ogólnej jakości obsługi, komunikacji z linią lotniczą oraz sposobu, w jaki przewoźnicy reagują na opóźnienia i odwołania lotów. Tradycyjni przewoźnicy tracą pozycję : W dolnej części zestawienia znaleźli się również przewoźnicy pełnoserwisowi. W ich przypadku na niskie wyniki wpływają m.in. niespójna jakość usług, wysokie ceny biletów oraz nieprzyjemne doświadczenia na lotniskach, zwłaszcza w tzw. salonikach lotniskowych.

tracą pozycję : W dolnej części zestawienia znaleźli się również przewoźnicy pełnoserwisowi. W ich przypadku na niskie wyniki wpływają m.in. niespójna jakość usług, wysokie ceny biletów oraz nieprzyjemne doświadczenia na lotniskach, zwłaszcza w tzw. salonikach lotniskowych. Bezpieczeństwo to nie wyznacznik jakości: Przy zbliżonym poziomie bezpieczeństwa w europejskich liniach lotniczych o miejscu w rankingu coraz częściej przesądzają doświadczenia pasażerów – punktualność, komfort podróży oraz relacja ceny do jakości.

Pasażerowie są dziś gotowi zaakceptować mniejszą liczbę udogodnień na pokładzie, ale znacznie mniej wyrozumiale podchodzą do opóźnień, odwołań lotów i słabej komunikacji - mówi Anton Radchenko, prezes AirAdvisor. Nasze dane pokazują, że problemy z terminowością lotów mają znacznie większy wpływ na satysfakcję pasażerów niż sama cena biletu.

Część pasażerów zakłada, że droższy bilet oznacza sprawniejszą podróż, jednak dane pokazują coś innego - dodaje Radchenko.

Obecność tanich linii na dole rankingu nie jest zaskoczeniem, ale słabo wypadają tam także niektórzy przewoźnicy pełnoserwisowi, których sprawność działania i spójność usług nie nadążają za rosnącymi cenami.

Przy zbliżonych standardach bezpieczeństwa w całej Europie o ocenie linii coraz częściej decyduje sposób radzenia sobie z zakłóceniami podróży - podkreśla Radchenko. Kluczowe znaczenie mają dziś jasna komunikacja, szybkie przebukowanie lotów i dostępna obsługa klienta.

Co oznacza lot jedną z “najsłabiej ocenianych” linii lotniczych

Reklama

Pasażerowie wybierający linie lotnicze z końca europejskich rankingów muszą liczyć się z większym ryzykiem problemów w trakcie podróży. Najczęściej chodzi o: