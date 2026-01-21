Egipt zamknął 22 biura turystyczne

Jak informuje portal Hurghada24.pl. Ministerstwa Turystyki i Starożytności Prowincji Morza Czerwonego wraz z Policją Turystyczną i Egipskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych przeprowadziły wspólną akcję.

Celem akcji było pozbycie się firm, które nielegalnie organizowały wycieczki fakultatywne zpowodu braku wymaganych zezwoleń i licencji. W samej Hurghadzie 22 firmy turystyczne nie posiadały wymaganych dokumentów.

Jak funkcjonowały zamknięte firmy?

Firmy bez formalnej rejestracji działalności, zakładały konta w mediach społecznościowych (Facebook), oferując wycieczki i atrakcje. Kusiły stosunkowo niskimi cenami. Władze w Egipcie nie zdradziły nazw zamkniętych firm, ale przypominają, że "istnieje oficjalna lista licencjonowanych organizatorów turystyki, którą można sprawdzić online – zarówno po nazwie firmy, jak i numerze licencji przypisanym każdemu podmiotowi".

Ministerstwo podkreśliło, że korzystanie z usług autoryzowanych, licencjonowanych organizatorów nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa, ale również daje klientom pewność, co do odpowiedzialności prawnej i standardów turystycznych.

Wskazano też, że uruchomiono specjalną infolinię, pod którą wszyscy zainteresowani turyści mogą dzwonić, by weryfikować dane biuro podróży. Można dzwonić pod numer 01550008630.