20 proc. zniżki na loty w styczniu i marcu

28 i 29 stycznia loty z irlandzką linią lotniczą będą tańsze o 20 proc. na terminy od 28 stycznia do 25 marca.

Reklama

To tzw. akcja z okazji nadchodzącego dnia wypłaty. "Aby uczcić styczniowy "Pay Day", Ryanair, rozpoczęła dzisiaj (środa, 28 stycznia) specjalną 48-godzinną błyskawiczną wyprzedaż, oferując 20 proc. zniżki na loty w okresie od 28 stycznia do 25 marca 2026 r." - podano w komunikacie.

Jest to idealna okazja, by uciec od styczniowej chandry, wybierając się na ekscytujący wiosenny wypad.

Do kiedy jest dostępna promocja i gdzie można polecieć?

Styczniowa wyprzedaż Ryanair jest dostępna do godziny 23:59 w czwartek (29 stycznia) na stronie internetowej/w aplikacji Ryanair.

Z Lotniska Chopina w Warszawie można odlecieć do hiszpańskiego Alicante za mniej niż 100 zł w jedną stronę.

Najtańszą opcją w obie strony byłby lot od 9 do 11 lutego za 301 zł w dwie strony lub od 15 do 18 lutego za 363 zł. Od 9 do 11 marca można polecieć za 242 zł lub do 13 marca -za ok. 299 zł. Z Modlina można polecieć do Alicante nawet za 50 zł w jedną stronę.

Lista kierunków na III turę ferii zimowych

Reklama

Już 16 lutego 2026 roku uczniowie z województw:

podkarpackiego,

lubelskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego

śląskiego

rozpoczną trzecią turę ferii zimowych, która potrwa do 1 marca. To doskonały moment zarówno na rodzinny wyjazd, jak i krótki city break czy podróż w poszukiwaniu słońca. Ryanair przygotował zestawienie najciekawszych kierunków dostępnych w 3 turze ferii zimowych z lotnisk regionalnych:

Londyn, Alicante – Rzeszów-Jesionka

Podróżni z Podkarpacia mogą rozpocząć ferie podróżując do Londynu-Stansted. Kierunek idealny na intensywny city break. Stolica Wielkiej Brytanii oferuje bogatą ofertę muzeów i galerii, takich jak British Museum czy National Gallery, a także liczne teatry i kultowe dzielnice, m.in. Camden, Soho czy Covent Garden, które zachwycają różnorodnością i miejską energią. Do Londynu-Stansted z Rzeszowa Ryanair lata 6 razy w tygodniu (poniedziałek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę).

Z kolei Alicante to propozycja dla tych, którzy zimą szukają słońca i odpoczynku w cieplejszym klimacie. Łagodne temperatury sprzyjają spacerom nadmorską promenadą, relaksowi na plaży oraz odkrywaniu lokalnej kuchni. W trakcie pobytu warto odwiedzić zamek św. Barbary, z którego rozciąga się panoramiczny widok na miasto i wybrzeże Costa Blanca. Do Alicante z Rzeszowa Ryanair lata 2 razy w tygodniu (poniedziałek oraz sobotę).

Dublin, Mediolan – Lublin

Z lotniska w Lublinie Ryanair oferuje połączenia do Dublina – miasta o wyjątkowej atmosferze, słynącego z muzyki na żywo, historycznych zabytków i charakterystycznej kultury pubowej. Spacer po dzielnicach Temple Bar czy Trinity College pozwala poczuć niepowtarzalny klimat irlandzkiej stolicy, która doskonale sprawdzi się na kilkudniowy, zimowy wyjazd. Do Dublina z Lublina Ryanair lata 2 razy w tygodniu (środę i sobotę).

Mediolan z kolei zachwyca połączeniem historii, sztuki i nowoczesności. Zimą miasto sprzyja spokojnemu zwiedzaniu takich atrakcji jak Duomo di Milano, Galeria Vittorio Emanuele II czy liczne muzea i galerie. To również doskonały kierunek dla miłośników mody, zakupów oraz włoskiej kuchni, bez letnich tłumów turystów. Natomiast do Mediolanu Bergamo z Lublina Ryanair lata 2 razy w tygodniu (poniedziałek oraz sobotę).

Pafos, Lizbona – Poznań

Mieszkańcy Wielkopolski mogą skorzystać z oferty lotów z lotniska Poznań–Ławica do Pafos oraz Lizbony. Pafos, położone na zachodnim wybrzeżu Cypru, zachwyca spokojną atmosferą, malowniczym wybrzeżem oraz licznymi zabytkami archeologicznymi wpisanymi na listę UNESCO. To idealny kierunek dla osób poszukujących łagodnego klimatu i kontaktu z historią. Do Pafos z Poznania Ryanair lata 5 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i niedzielę).

Lizbona urzeka kolorową architekturą, punktami widokowymi i położeniem nad Oceanem Atlantyckim. Zimą miasto sprzyja spacerom po wąskich uliczkach dzielnicy Alfama, przejażdżkom zabytkowym tramwajem oraz odkrywaniu lokalnej kuchni i kultury. Do Lizbony z Poznania Ryanair lata 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek).

Oslo, Ateny – Katowice

Z lotniska Katowice-Pyrzowice podróżni mogą wybrać się do Oslo – miasta łączącego nowoczesną architekturę z bliskością natury. Zimą norweska stolica oferuje wyjątkową atmosferę, możliwość spacerów nad fiordem oraz wizyty w nowoczesnych muzeach i galeriach. Do Oslo z Katowic Ryanair lata 3 razy w tygodniu (środę, czwartek i niedzielę).

Dla tych, którzy marzą o cieplejszym klimacie, idealnym kierunkiem będą Ateny. Zimowe miesiące sprzyjają komfortowemu zwiedzaniu starożytnych zabytków, takich jak Akropol, Agora czy Świątynia Zeusa, bez letnich upałów i tłumów turystów. Do Aten z Katowic Ryanair lata 6 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę).