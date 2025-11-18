Irlandzki przewoźnik wprowadził ostatnio kilka zmian. Od 12 listopada 2025 r. respektuje tylko cyfrowe karty pokładowe przy wpuszczaniu do samolotu. Oprócz tego część pasażerów może zapłacić dodatkowo za odprawę, która do tej pory była bezpłatna.

Odprawa na lotnisku może teraz kosztować 55 euro. Do tej pory była bezpłatna tylko dla pasażerów z biletami Plus lub Flexi Plus. Od 12 listopada nie mogą oni odprawić się na lotnisku za darmo, tylko zapłacą 55 euro. Bezpłatne są odprawy online.

Droższa popularna usługa

Teraz okazuje się, że droższa jest także inna, znacznie bardziej popularna usługa. Jeśli pasażer chce lecieć na miejscu przy oknie to za wybór takiego fotela zapłaci więcej niż za miejsce w środku czy od alejki. Różnica nie jest wielka, ale może stanowić początek dużych zmian w irlandzkiej linii.

Reklama

Do tej pory Ryanair cena za wybór miejsca różniła się w zależności od rzędu, który wybierzemy (np. droższe miejsca z większym miejscem na nogi), ale w obrębie samego rzędu była taka sama dla każdego miejsca. Teraz jednak to się zmieniło.

Reklama

Więcej za miejsce przy oknie

Ryanair zaczął więcej lliczyć sobie więcej za miejsce przy oknie niż za środkowy fotel czy miejsce przy alejce. Różnica w cenie niewielka, wynosi zaledwie 2 zł. Biorąc jednak pod uwagę liczbę miejsc w samolocie i liczbę lotów przewoźnika robi się z tego całkiem pokaźna suma.

Jako pierwszy napisał o tym fly4free.pl. Z oficjalnego cennika Ryanaira wynika, że ceny za rezerwację konkretnego fotela nie uległy zmianie. Za miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi w rzędach 1-2 oraz 16-17 musimy zapłacić od 11 do 33 euro. Z kolei za miejsca z przodu (rzędy 2-5) musimy zapłacić od 7 do 21 euro, a za miejsca standardowe od 4,5 do 15,5 euro (rzędy 18-33). Tylko przy zakupie biletu i wyborze miejsca okazuje się, że ceny biletów przy oknach są nieco droższe.