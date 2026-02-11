Biuro podróży z zakazem działalności

Sprawę kłopotów biura podróży Rego-Bis jako pierwsza ujawniła "Rzeczpospolita". Z danych serwisu wynika, że biuro podróży od 27 grudnia nie posiada gwarancji, która jest warunkiem koniecznym do prowadzenia takiej działalności w Polsce. Jest to jedno z największych biur podróży w Polsce. W 2024 roku Rego-Bis obsłużyło 31,1 tys. turystów, co uplasowało go 14. miejsce w Polsce. Dzięki rentowności wynoszącej 3,5 proc. byli dziewiątym touroperatorem w Polsce.

Jak poinformowała we wtorek 10 lutego "Rzeczpospolita", marszałek województwa śląskiego wydał zakaz prowadzenia działalności dla Rego-Bisu. Oznacza to, że firma nie może zgodnie z prawem oferować pakietów wyjazdowych, czyli np. wypoczynku wraz z przelotami.

Przyczyny kryzysu Rego-Bis

Jak wskazuje serwis, firma boryka się z długami oraz brakiem nowej gwarancji ubezpieczeniowej, po tym jak UNIQUA nie została przedłużona, a inni ubezpieczyciele odmówili współpracy. Firma ma mieć dodatkowo zaległości finansowe wobec linii lotniczych, agentów turystycznych oraz animatorów. Dużym ciosem dla firmy było ujawnienie ponad milionowego długu dla jednej z linii lotniczych. Była to kara umowna za odwołanie wyczarterowanego samolotu.

Historia biura podróży

Rego-Bis to marka z ponad 30-letnią tradycją. Zostało założone w 1993 roku przez Gabrielę Mańka-Sokullu. Zbudowano pozycję na rynku jako specjalista od kierunków bałkańskich (Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Bułgaria).