Bilety za symboliczną złotówkę to nie ogólnopolska akcja PKP Intercity, lecz lokalna inicjatywa. Zamiast dalekobieżnych podróży przez pół kraju, oferta skupia się na sprawnym przemieszczaniu się po regionie. Dokładne sprawdzenie regulaminu pozwoli uniknąć rozczarowań i zaplanować budżetowe ferie.

Czym jest "Małopolski bilet na ferie"?

To specjalna oferta skierowana wyłącznie do pasażerów poruszających się po województwie małopolskim. Akcja trwa od 31 stycznia do 15 lutego 2026 r.Bilet dobowy kosztuje zaledwie 1 zł. Jeden zakup pozwala na nieograniczoną liczbę przejazdów pociągami regionalnymi w ciągu 24 godzin. Nie trzeba rezerwować miejsc ani kupować osobnych biletów na każdą przesiadkę.

Kto może skorzystać?

Zniżka została przygotowana z myślą o młodych podróżnikach. Uprawnienia weryfikowane są na podstawie:

Legitymacji szkolnej: Dla uczniów do 18. roku życia.

Legitymacji studenckiej: Dla studentów do 24. roku życia.

Innego dokumentu tożsamości (np. mObywatel): W tym przypadku granica wieku to 20 lat.

Co ważne, proces jest uproszczony - nie trzeba wypełniać żadnych formularzy ani zgłaszać się wcześniej do przewoźnika. Wystarczy mieć dokument przy sobie podczas kontroli.

Gdzie i u kogo obowiązuje bilet?

Bilet za złotówkę jest akceptowany przez trzech głównych przewoźników regionalnych: Polregio, Koleje Małopolskie oraz Koleje Śląskie. Bilet działa również w autobusach Małopolskich Linii Dowozowych oraz na kluczowych trasach międzywojewódzkich (np. Kraków–Katowice czy Bielsko-Biała–Zakopane). Promocja nie obejmuje międzynarodowego odcinka Muszyna–Poprad Tatry.

Bilet za 1 zł nie sumuje się z innymi ulgami, ale można do niego dokupić Małopolski Bilet Rowerowy, jeśli planujesz wycieczkę z jednośladem.

Źródło: Koleje Małopolskie