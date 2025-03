Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Konieczna ETA

Od 5 marca 2025 roku obywatele Polski objęci ruchem bezwizowym mogą występować o elektroniczną autoryzację podróży, czyli ETA, (Electronic Travel Authorisation) w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii. Posiadanie autoryzacji ETA będzie obowiązkowe od 2 kwietnia 2025 roku.

Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii będą obowiązywać obywateli polskich (także dzieci) podróżujących do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych, w celu odwiedzin rodziny i znajomych oraz w celu tranzytu do innego państwa (nie dotyczy osób, które nie opuszczają strefy tranzytowej lotniska Heathrow lub lotniska w Manchesterze).

ETA nie będzie wymagana od obywateli polskich, którzy posiadają wizę, mają pozwolenie na stały lub czasowy pobyt w Wielkiej Brytanii lub są zwolnieni z kontroli imigracyjnej na podstawie odrębnych przepisów.

Wjazd do Wielkiej Brytanii. Jak uzyskać i ile kosztuje ETA?

ETA można uzyskać przez dostępną na smartfony aplikację UK ETA lub przezstronę internetową. Opłata za wydanie autoryzacji wyniesie 10 GBP (około 50 zł) za każdą podróżującą osobę (także dzieci). ETA będzie umożliwiać wielokrotny wjazd do Wielkiej Brytanii przez dwa lata od jej wydania lub do wygaśnięcia ważności paszportu, do którego ETA będzie przypisana.