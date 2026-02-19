Ostrzeżenie dla turystów. Bez tego nie wpuszczą na pokład

Od dzisiaj osoby z 85 krajów objętych obecnie obowiązkiem wizowym (w tym z większości krajów UE, USA, Kanady i Australii) muszą uzyskać zatwierdzoną Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Bez niej linie lotnicze czy promy odmówią wejścia na pokład.

Czym jest ETA? Ile kosztuje?

ETA to cyfrowe zezwolenie na podróż do Wielkiej Brytanii. ETA będzie wymagana w przypadku krótkich pobytów, do 6 miesięcy, zarówno w celach turystycznych, rodzinnych, jak i w ramach dozwolonej działalności gospodarczej. ETA jest ważna przez 2 lata i kosztuje 16 funtów, czyli jakieś 80 zł. Chociaż większość wniosków rozpatrywana jest w ciągu kilku minut, weryfikacja może potrwać do 3 dni roboczych.

Zmiana ta dotyczy podróżnych, którzy wcześniej wjeżdżali do Wielkiej Brytanii bez wizy. Obywatele posiadający wizę nie są objęci tą zmianą i nadal będą potrzebować wizy turystycznej.

Obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii są zwolnieni z tego wymogu, ale każda osoba posiadająca podwójne obywatelstwo musi obecnie wjechać do Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu brytyjsko-irlandzkiego.

Nowe zasady podróżowania. Ograniczenia dla turystów

Podróżni służbowi z większości krajów Europy, USA, Kanady i Australii muszą teraz uzyskać ETA przed każdą podróżą do Wielkiej Brytanii.

Pracodawcy powinni upewnić się, że pracownicy, kandydaci i inni goście zgłoszą się co najmniej 3 dni robocze przed podróżą. Powód podróży musi zostać podany we wniosku.

ETA nie zmienia zasad obowiązujących w Wielkiej Brytanii – wszyscy podróżni służbowi nadal muszą przestrzegać surowych zasad dotyczących wjazdu do Wielkiej Brytanii. Naruszenia mogą skutkować odmowami, opóźnieniami i problemami z przestrzeganiem przepisów przez pracodawców. Wszyscy podróżni muszą również posiadać przy sobie dowody potwierdzające podróż (np. zaproszenia, listy od pracodawców, dane dotyczące zakwaterowania) i przedstawić je na granicy.

Ambasada RP w Londynie wyjaśnia, że obowiązek ten dotyczy wszystkich podróżujących do Wielkiej Brytanii (w tym osób niepełnoletnich), którzy są zwolnieni z obowiązku wizowego, a także tych, którzy nie posiadają statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii (np. Settled Status lub Indefinite Leave to Remain).

Bez tego nie wpuszczą na pokład

Każdy, kto potrzebuje ETA, ale go nie posiada, zostanie odmówiony wejścia na pokład, niezależnie od okoliczności. Może to spowodować poważne utrudnienia i niepotrzebne koszty.

System cyfrowy oznacza, że ​​Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie gromadzić więcej danych o osobach odwiedzających w celach służbowych, co zwiększy kontrolę nad podróżami i przestrzeganiem przepisów.

Jak złożyć wniosek o ETA?

Wniosek o ETA można złożyć wyłącznie elektronicznie, poprzez aplikację UK ETA na smartfony lub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej rządu Wielkiej Brytanii.