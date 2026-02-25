Nowe połączenie kolejowe z Warszawy i Krakowa do Pragi

Od 1 marca oferta przewozowa między Polską a Czechami ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Czeski przewoźnik Leo Express uruchamia regularne kursy na trasie łączącej Warszawę, Kraków i Pragę. Nowe połączenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem pasażerów, o czym świadczy fakt, że w systemie przedsprzedaży zakupiono już ponad 25 tysięcy biletów.

Pociągi będą kursować dwa razy dziennie w każdym kierunku. Z Warszawy składy będą wyruszać o godzinie 7:21 oraz 22:36. Szczególnie istotny jest kurs nocny, który umożliwia dotarcie do stolicy Czech we wczesnych godzinach porannych. W drodze powrotnej, na odcinku z Krakowa do Warszawy, pasażerowie będą mogli skorzystać z odjazdów o 3:25 oraz 18:45.

Na trasie między Warszawą a Krakowem zaplanowano postoje na stacjach Opoczno Południe oraz Włoszczowa Północ. Z kolei na odcinku prowadzącym do Pragi pociągi zatrzymają się w Oświęcimiu, a wybrane kursy obsłużą również Mysłowice, Tychy, Rybnik oraz Racibórz.

Koszty podróży - ile zapłacimy za bilety?

Ceny biletów za przejazd między Warszawą a Krakowem zaczynają się od 9 zł. Należy jednak pamiętać, że ostateczny koszt podróży jest elastyczny i zależy od kilku czynników: wybranej klasy wagonu, godziny odjazdu oraz tego, z jakim wyprzedzeniem dokonywana jest rezerwacja.