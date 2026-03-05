Dla poszukujących słońca zimą, dla odkrywców lub też dla miłośników nowych smaków – wśród Pereł Egzotyki każdy znajdzie coś dla siebie. Rainbow rusza ze sprzedażą wycieczek na Zimę 2026/2027. W ofercie znajdują się cztery nowości i egzotyczne bestsellery.

Wakacje zimą? Polacy mówią zdecydowane "TAK" i z roku na rok coraz chętniej decydują się na wyjazdy w tym okresie. Od 26.02.2026 r. ruszyła sprzedaż wycieczek na sezon zimowy 2026/2027. Tegoroczna oferta zawiera cztery nowości, coroczne bestsellery.

Nowości w egzotycznych perełkach

W nadchodzącym sezonie zimowym popularne będą cztery destynacje:

Kostaryka - położoną na wąskim pasie lądu pomiędzy Nikaraguą a Panamą, u wybrzeży Oceanu Spokojnego i Morza Karaibskiego.

Penang – położoną w Cieślinie Malakka malezyjską wyspę znaną z kolonialnej zabudowy, ulicznego jedzenia i street artu – połączoną z lądem mostami i promami.

Mui Ne – nadmorski kurort w południowo-wschodnim Wietnamie, położony w prowincji Bình Thuận.

Puerto Vallarte – miasto położone nad malowniczą Zatoką Banderas, otoczone pasmem Gór Sierra Madre.

Te kierunki są najpopularniejsze

W ofercie nie zabraknie także popularnych egzotycznych kierunków, które co roku cieszą się dużym uznaniem i zainteresowaniem turystów. Wśród takich znajdą się m.in.: Indie – Goa, Oman, Wietnam, Egipt, Sri Lanka, Maroko, Zanzibar, Madera czy Wyspy Kanaryjskie.

To, co z pewnością sprawia, że egzotyczne wakacje stają się bardziej dostępne – to miejsca wylotu. W nadchodzącym sezonie zimowym Rainbow rozszerza siatkę połączeń z Poznania, Gdańska, Krakowa, czy z Wrocławia. Między innymi z Portu Lotniczego Poznań-Ławica będzie można polecić do Gambii, Kenii czy Omanu, a z Wrocławia do Maroka.