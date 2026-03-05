Loty z Budapesztu do Abu Zabi i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie niedostępne do 21 września. Połączenia do stolicy Jordanii, Ammanu, są niedostępne do 22 września, a loty do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej są dostępne dopiero od października.

Co Wizzair radzi podróżnym?

Węgierski portal turystyczny Utazomajom przywołał wypowiedź jednego z podróżnych, który zauważył, że jego lot z Budapesztu do Dubaju zaplanowany na 1 kwietnia został odwołany. Zmianę w statusie podróży zobaczył w aplikacji mobilnej, gdzie otrzymał możliwość zmiany rezerwacji lub pełnego zwrotu kosztów.

Na Bliskim Wschodzie wrze, odwołane loty. Takie prawa mają podróżni. Podpowiadamy
Na Bliskim Wschodzie wrze, odwołane loty. Takie prawa mają podróżni. Podpowiadamy

Wizzair nie lata też do Izraela, Dubaju i Abu Zabi

W środę - w obliczu kontynuacji działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie - Wizzair przedłużył zawieszenie lotów do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi i Ammanu do niedzieli 15 marca włącznie. W odróżnieniu od ZEA i Jordanii, loty do Tel Awiwu są w czwartek nadal dostępne od 16 marca. W środowym komunikacie Wizzair poinformował też, że loty z Wielkiej Brytanii do Dżuddy i Medyny w Arabii Saudyjskiej zostaną wznowione zgodnie z planem - 8 marca.

Straty Wizzair

Przewoźnik oświadczył też w środę, że konflikt na Bliskim Wschodzie może obniżyć zysk netto firmy w 2026 roku o ok. 50 mln euro.