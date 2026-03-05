Loty z Budapesztu do Abu Zabi i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie niedostępne do 21 września. Połączenia do stolicy Jordanii, Ammanu, są niedostępne do 22 września, a loty do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej są dostępne dopiero od października.

Co Wizzair radzi podróżnym?

Węgierski portal turystyczny Utazomajom przywołał wypowiedź jednego z podróżnych, który zauważył, że jego lot z Budapesztu do Dubaju zaplanowany na 1 kwietnia został odwołany. Zmianę w statusie podróży zobaczył w aplikacji mobilnej, gdzie otrzymał możliwość zmiany rezerwacji lub pełnego zwrotu kosztów.

Wizzair nie lata też do Izraela, Dubaju i Abu Zabi

W środę - w obliczu kontynuacji działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie - Wizzair przedłużył zawieszenie lotów do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi i Ammanu do niedzieli 15 marca włącznie. W odróżnieniu od ZEA i Jordanii, loty do Tel Awiwu są w czwartek nadal dostępne od 16 marca. W środowym komunikacie Wizzair poinformował też, że loty z Wielkiej Brytanii do Dżuddy i Medyny w Arabii Saudyjskiej zostaną wznowione zgodnie z planem - 8 marca.

Straty Wizzair

Przewoźnik oświadczył też w środę, że konflikt na Bliskim Wschodzie może obniżyć zysk netto firmy w 2026 roku o ok. 50 mln euro.