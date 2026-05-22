Dziennik Gazeta Prawana logo

Wielka akcja Łatwoganga. Znamy szczegóły nowej inicjatywy charytatywnej

oprac. Łucja Orzeł
wczoraj, 10:03
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Wielka akcja Łatwoganga. Znamy szczegóły nowej inicjatywy charytatywnej
Wielka akcja Łatwoganga. Znamy szczegóły nowej inicjatywy charytatywnej/Shutterstock
Influencer i streamer Piotr Hancke, znany jako Łatwogang, zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie ośmioletniego Maksa Tockiego chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) – poinformował w mediach społecznościowych.

Przejazd ma być transmitowany w internecie. Rozpocznie się w piątek o godz. 16. Organizator zapowiedział, że w trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Jak podano w opisie internetowej zbiórki, koszt leczenia w USA wynosi 15 mln zł, a brakuje jeszcze 12 mln zł.

Akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga

Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (...) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa” – przekazał Łatwogang w opublikowanym nagraniu. Zapowiedział również, że jeśli przed dotarciem do Gdańska uda się zebrać brakujące 12 mln zł, po krótkim odpoczynku wróci rowerem do Zakopanego.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to rzadka choroba genetyczna powodująca postępujący i nieodwracalny zanik mięśni. Jak wskazano w opisie zbiórki, większość chorych około 12. roku życia traci zdolność samodzielnego poruszania się, a choroba stopniowo obejmuje kolejne partie mięśni. Organizatorzy podkreślają, że nowa terapia genowa dostępna w USA może zatrzymać rozwój choroby, jednak leczenie należy do najdroższych na świecie.

Zbiórka na kosztowną terapię genową w USA

Według informacji zamieszczonych na stronie zbiórki, od października 2025 r. udało się zgromadzić ponad 3 mln zł. Organizatorzy zaznaczają, że czas na podanie terapii jest ograniczony, ponieważ mogą ją przyjąć dzieci pozostające w stosunkowo dobrej kondycji fizycznej. Zapowiedziano również, że ewentualna nadwyżka środków zostanie przeznaczona na pomoc innym potrzebującym dzieciom.

Poprzednie rekordowe akcje charytatywne influencera

To kolejna duża akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga. W kwietniu prowadził trwający ponad dziewięć dni internetowy stream na rzecz fundacji Cancer Fighters, podczas którego zebrano ponad 250 mln zł. W szczytowym momencie transmisję oglądało ponad 1,5 mln osób.

W trakcie akcji odbywały się koncerty, licytacje i wyzwania realizowane przez zaproszonych gości ze świata muzyki, sportu i internetu. Jednym z symbolicznych elementów wydarzenia było golenie głów w geście solidarności z osobami chorującymi onkologicznie.

Impulsem do organizacji poprzedniej zbiórki był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagrany przez rapera Bedoesa 2115 i podopieczną fundacji Cancer Fighters Maję Mecan. Dochód z piosenki oraz środki ze streamu zostały przeznaczone na wsparcie osób chorych na raka. Łącznie podczas poprzedniej akcji udało się zebrać ponad 257,5 mln zł.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: akcja charytatywnałatwogang
Powiązane
Grupa wspinaczy w Himalajach
Niemal trzy setki wspinaczy jednego dnia. Rekordowy tłok na Mount Everest
urlop zwolnienie lekarskie zus kontrola
Gdzie Polacy wylecą na długi weekend w czerwcu? Ten kraj to absolutny hit cenowy. To tylko dwie godziny lotu
Ciechocinek
Kuracjusze bardzo się cieszą. Teraz łatwo dojedziesz pociągiem do słynnego uzdrowiska
Morskie Oko
Droga do Morskiego Oka zamknięta. Do kiedy potrwają utrudnienia?
Egipt
To będzie rewolucja w podróżach do Egiptu. Turyści muszą się przygotować
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWielka akcja Łatwoganga. Znamy szczegóły nowej inicjatywy charytatywnej »
Zobacz
|
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
aplikacja mObywatel w telefonie pieniądze
mObywatel z nową funkcją. To hit dla milionów Polaków
Stacja paliw Orlen
Po piątku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Nowa Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 265 KM 4x4
Nowa Skoda królową długich tras. Czeska rakieta 2.0 TSI hitem w Polsce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj