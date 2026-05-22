Wielka akcja Łatwoganga. Znamy szczegóły nowej inicjatywy charytatywnej

Przejazd ma być transmitowany w internecie. Rozpocznie się w piątek o godz. 16. Organizator zapowiedział, że w trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Jak podano w opisie internetowej zbiórki, koszt leczenia w USA wynosi 15 mln zł, a brakuje jeszcze 12 mln zł.

Akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga

„Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (...) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa” – przekazał Łatwogang w opublikowanym nagraniu. Zapowiedział również, że jeśli przed dotarciem do Gdańska uda się zebrać brakujące 12 mln zł, po krótkim odpoczynku wróci rowerem do Zakopanego.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to rzadka choroba genetyczna powodująca postępujący i nieodwracalny zanik mięśni. Jak wskazano w opisie zbiórki, większość chorych około 12. roku życia traci zdolność samodzielnego poruszania się, a choroba stopniowo obejmuje kolejne partie mięśni. Organizatorzy podkreślają, że nowa terapia genowa dostępna w USA może zatrzymać rozwój choroby, jednak leczenie należy do najdroższych na świecie.

Zbiórka na kosztowną terapię genową w USA

Według informacji zamieszczonych na stronie zbiórki, od października 2025 r. udało się zgromadzić ponad 3 mln zł. Organizatorzy zaznaczają, że czas na podanie terapii jest ograniczony, ponieważ mogą ją przyjąć dzieci pozostające w stosunkowo dobrej kondycji fizycznej. Zapowiedziano również, że ewentualna nadwyżka środków zostanie przeznaczona na pomoc innym potrzebującym dzieciom.

Poprzednie rekordowe akcje charytatywne influencera

To kolejna duża akcja charytatywna organizowana przez Łatwoganga. W kwietniu prowadził trwający ponad dziewięć dni internetowy stream na rzecz fundacji Cancer Fighters, podczas którego zebrano ponad 250 mln zł. W szczytowym momencie transmisję oglądało ponad 1,5 mln osób.

W trakcie akcji odbywały się koncerty, licytacje i wyzwania realizowane przez zaproszonych gości ze świata muzyki, sportu i internetu. Jednym z symbolicznych elementów wydarzenia było golenie głów w geście solidarności z osobami chorującymi onkologicznie.

Impulsem do organizacji poprzedniej zbiórki był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” nagrany przez rapera Bedoesa 2115 i podopieczną fundacji Cancer Fighters Maję Mecan. Dochód z piosenki oraz środki ze streamu zostały przeznaczone na wsparcie osób chorych na raka. Łącznie podczas poprzedniej akcji udało się zebrać ponad 257,5 mln zł.